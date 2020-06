Stavolta Andrea Damante e Giulia De Lellis fanno proprio sul serio. La coppia più amata di Uomini & Donne degli ultimi tempi sarebbe pronta al grande passo. Tornati insieme pare siano decisi a non separarsi mai più.

Stando alle indiscrezioni di Chi, che ha documentato la prima uscita di coppia dopo la quarantena, pare che lui le abbia finalmente fatto la proposta. E i rumors non finiscono qui, sembrerebbe proprio che lei abbia risposto “Sì, lo voglio“.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, una nuova convivenza

Dopo la rottura dovuta ai tradimenti di lui, che lei ha anche riportato in un libro, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme poco prima del lockdown.

Conclusa la storia con l’ex di Belén Andrea Iannone la bella influencer è tornata tra le braccia del deejay. Giusto in tempo per rinchiudersi in casa (della famiglia di Giulia a Pomezia) per trascorrere la quarantena insieme.

La De Lellis e Damante hanno così documentato quelle giornate di lockdown sui social, tra risate e buon umore, nonostante il clima difficile che spirava fuori a causa della pandemia.

Poi finita la Fase 1, entrambi si sono trasferiti a casa di Andrea a Milano, per cominciare una nuova convivenza e hanno anche allargato la famiglia con il cagnolino Tommaso Kowalski.

La presunta proposta

Dunque un quadretto davvero incantevole, non resta che coronare tutto con una bella marcia nuziale verso l’altare. Presto detto: stando a quanto riferisce la rivista di Alfonso Signorini, senza voler perdere altro tempo, Andrea Damante avrebbe rivolto alla sua bella Giulia la fatidica domanda. Nessun anello, nessuna proposta studiata, solo una domanda.

E Giulia? Anche se la coppia non ha confermato la notizia (ma nemmeno l’ha smentita) sembra proprio che la De Lellis senza troppi giri di parole gli abbia detto “Sì” rivelano alcuni amici vicini alla influncer.

Dopo tante peripezie finalmente la coppia più amata del trono classico si decide a pronunciare i suoi voti facendo la felicità dei fan? Non resta che attendere l’annuncio anticipato dalle indiscrezioni allora.