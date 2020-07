L’estate è calda ma il profilo Instagram di Alessandra Ambrosio un po’ di più. Un nome che risuonerà familiare a tutti quello della super modella brasiliana nonché uno dei famosissimi angeli di Victoria’s Secret. La top model rinomata in tutto il mondo ha fatto del tutto recentemente impazzire i suoi follower regalando loro scatti super sensuali.

Alessandra Ambrosio: la doccia social è bollente

“Se avessi la possibilità di scegliere di andare in qualsiasi parte del mondo, in questo momento, andresti da ‘qualche parte’ o ‘qualcuno’“?, recita così la didascalia di uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla super modella brasiliana Alessandra Ambrosio sebbene sia doveroso dirlo, non proprio tutti magari ci avranno fatto caso.

Quanto sta particolarmente catturando l’attenzione del web sono di fatto gli scatti, una sequenza davvero invidiabile in cui la modella si mostra ai fan in tutta la sua semplice bellezza.

Lo scatto della super top model brasiliana, Alessandra Ambrosio. Fonte: Instagram

L’aplomb è quello da top model sebbene non ci sia grande sfarzo né lustrini: la modella si mostra quasi del tutto nuda se non fosse per un paio di mutande.

Un topless ma soprattutto un vedo non vedo che ha mandato tutti in estasi: la sequenza la ritrae con turbante in testa e una manichetta dell’acqua. “La tua foto ha spaccato internet“, le scrive un utente ma i commenti si sprecano esattamente come i like, oltre 340mila in un solo giorno.

Chi è Alessandra Ambrosio, la top model brasiliana

Classe 1981, la bella Alessandra Ambrosio ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda tra tacchi e passerelle nel 1996, posando poi per la versione brasiliana del celebre Marie Claire.

Conosciuta al mondo per essere poi diventata una degli “angeli” di Victoria’s Secret, la sua ascesa l’ha portata a camminare su tutte le passerelle più importanti del globo. Secondo quanto diffuso da Forbes, la Ambrosio è stata una delle top model più pagate dell’anno nel 2014 con i suoi 5 milioni di dollari in banca.