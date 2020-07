Quante indiscrezioni sul futuro di Pechino Express che ha già smesso di essere tale dopo essere stato trasferito sulla Tv satellitare. Già perché dopo l’annuncio di Sky che si è aggiudicato l’amato reality show prima in onda su Rai2, tra le prime cose a cambiare c’è stato il nome: non più Pechino Express ma Pekin Express, sì da imporre fin da subito il “cambio”. Ma le novità, vedremo, saranno molte a partire anche dalla stessa conduzione.

Da Pechino a Pekin: il reality abbandona la Rai

Sono davvero pochissime le indiscrezioni che arrivano da Sky che ha affidato a Tv8 la messa in onda del celebre e rivisitato Pekin Express, l’erede del più celebre Pechino Express comunemente noto per essere stato fino ad ora uno dei cavalli di battaglia di Rai2.

Il programma infatti è stato passato alla Tv satellitare, un eterno ritorno della stessa storia: non è infatti la prima volta che programmi di punta quali X-Factor ma anche Masterchef e 4 Ristoranti, raggiunto l’apice del successo siano stati adocchiati da Sky.

Fuori Costantino della Gherardesca: al suo posto arrivano i volti di Sky?

Se la nuova dirigenza abbia deciso di rivedere le regole dello show, questo, ancora non è stato fatto sapere ma tengono banco comunque numerose incognite sul programma. Pare infatti che non sia così scontata la presenza dello storico conduttore che per anni ha portato avanti il reality su Rai2, Costantino della Gherardesca.

L’amato conduttore, da anni ormai volto di Pechino Express, potrebbe non essere confermato al timone ora che il passaggio a Sky è stato fatto. Al suo posto potrebbe arrivare uno dei volti di Sky che al momento non avrebbe trovato spazio nei palinsesti e parliamo di Alessandro Cattelan.

Il suo E poi c’è Cattelan (EPCC), non è stato infatti inserito al momento nella programmazione: un indizio sulla fine del date show e l’inizio di una nuova avventura per Cattelan?

Da Alessandro Cattelan a Lodovica Comello

Il suo nome non è però il solo: pare infatti che in lizza per subentrare a Costantino della Gherardesca ci sia anche la simpatica e amata Lodovica Comello, altro volto noto della Tv satellitare. Insomma, una grande incognita questa che forse troverà risposta solamente attendendo le evoluzioni nelle prossime settimane.

