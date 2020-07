La nuova puntata di Temptation Island cambia giorno e questa volta andrà in onda di martedì sera. I fan non vedono comunque l’ora di vedere la fine del falò di confronto tra Antonio e Annamaria, ma dal profilo ufficiale del programma sembra che sia venuto il momento di un vero scontro anche per la coppia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: il video

“SPOILER: Manila per la prima volta sta per vedere delle immagini del fidanzato! Cosa accadrà nella quinta puntata?“, scrivono sul profilo ufficiale di Temptation Island mentre in video scorrono le immagini di una Manila Nazzaro stupita di fronte al compagno, Lorenzo Amoruso, nella vasca idromassaggio insieme a una tentatrice.

Lorenzo Amoruso difende Andrea da Anna

Lorenzo Amoruso ha sicuramente conquistato il pubblico del programma non solo per il suo atteggiamento tenuto fino ad adesso con la compagna e con le tentatrici, ma anche per la difesa a spada tratta nei confronti di Andrea. Il ragazzo si trova in difficoltà dopo la strategia messa in atto dalla fidanzata, Anna, per convincerlo ad avere un figlio.

Una strategia spietata e duramente condannata sui social. Della stessa idea anche Lorenzo Amoruso che cerca di proteggere Andrea e di costringerlo ad affrontare la verità del comportamento di Anna.

Nelle immagini delle anticipazioni del programma vediamo nuovamente Lorenzo Amoruso insistere di fronte a dalle immagini che fanno ammutolire Andrea. “L’atteggiamento di Anna lascia senza parole Andrea, ma non Lorenzo… Cosa accadrà a questo punto?“, si legge sulla pagina ufficiale del programma. Questa volta Andrea reagirà e chiederà il falò di confronto? Non si sa, per adesso il pubblico sa solo che Anna avrebbe parlato della famiglia di Andrea.

Come andrà a finire?

