A Temptation Island la coppia composta da Antonio e Annamaria è sempre più in crisi. Lui è vicinissimo alla single Ilaria, con la quale condivide buona parte del suo tempo. Lei, invece, sembra rassegnata all’idea di vederlo infatuato di un’altra, a tal punto da richiedere il falò di confronto immediato.

Antonio si “dichiara” alla single Ilaria

Il percorso di Antonio e Annamaria a Temptation Island sta proseguendo in direzioni completamente opposte. Lui è entrato nel vivo dell’esperienza interagendo con i compagni di viaggio e le ragazza single e stringendo un forte legame con la tentatrice Ilaria.

Bagni insieme, brindisi in piscina e grande complicità sono gli ingredienti di questo forte rapporto. Annamaria, invece, è sempre più rattristata nel vederlo così vicino alla single e, in lacrime, si chiede come abbia fatto a dimenticarsi così velocemente di lei. Al falò delle fidanzate, Annamaria visiona alcune immagini del fidanzato che la lasciano di stucco. Antonio infatti si è lasciato andare ad importanti esternazioni nei confronti della single Ilaria: “Non avevi capito che tu mi piaci? Non ti ho mai detto che sei bella? Alcune cose sono sottintese“.

Annamaria richiede il confronto

Nel video seguente si vede Antonio corteggiare anche altre tentatrici, ma il legame più profondo resta quello con Ilaria. Tanto che entrambi hanno iniziato a parlare di futuro e alla possibilità di vedersi fuori dal reality se il ragazzo uscisse da solo. Un dialogo che ha portato Annamaria alla convinzione di vedere il fidanzato all’istante per un falò di confronto immediato. Rivolgendosi a Filippo Bisciglia, la donna afferma: “A me basta questo, se me lo vai a chiamare mi fai un piacere. Io i piedi in testa non me li faccio mettere da nessuno“.

Annamaria ha così trovato tutte le risposte che cercava dalla sua storia d’amore con Antonio e, sicura delle sue nuove consapevolezze, è pronta per questo confronto.

Annamaria si sfoga: “Cosa mi dovrebbe andare bene di te?“

Antonio raggiunge Annamaria al falò in cui si consumerà il fatidico confronto tra i due. A cominciare è lui: “Io sono entrato qua con una motivazione ben precisa per me. Sono cresciuto tantissimo, sono maturato, ho capito tantissime cose in questi 15 giorni. Prima di entrare qua ci siamo detti che ci dovevamo mettere in gioco“.

A cui risponde la donna: “Beh tu ti sei messo in gioco veramente bene. Ma cosa mi dovrebbe andare bene di te? In due settimane attaccata a una persona, ti sei innamorato in dieci giorni. Stavate sempre insieme, i tuoi amici hanno cercato di farti capire: ‘Antonio siete sempre insieme’. Antonio, tutti quanti si sono innamorati di me, ma non con una persona come hai fatto tu. Le ragazze mi amano, i ragazzi hanno detto: ‘Ma una donna come te non esiste’. Tu mi vedi così, ma non sono la donna che vuoi tu.

Non ho pianto sempre, solo le prime volte perché poi mi sono fortificata“.

“Hai fatto il porco due settimane“

Lo sfogo di Annamaria continua: “Io mi sono innamorata di me per come eri, che scherzavi, ridevi. Questo non è accettare una persona? I primi giorni tu ti sei rapportato con tutti quanti, ma quando ho visto il resto per me non è più amore, è cattiveria: sei stato cattivo nei miei confronti. Perché sai che non ti ho fatto mancare nulla, ma non hai nessuna forma d’amore nei miei confronti. Hai fatto il porco due settimane“. La situazione sembra irreparabile: la coppia è in bilico sul filo delle incomprensioni ma per l’esito bisogna ancora attendere.

Martedì sera, nella quinta e penultima puntata di Temptation Island, scopriremo quale decisione la coppia avrà preso.

