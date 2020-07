Le scottanti anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island promettono sorprese e continui colpi di scena. A tenere banco resta il rapporto tra Valeria e Ciavy, con quest’ultimo sempre più preso dalle tentatrici del villaggio e con la fidanzata in preda ai pensieri. Ma significativi stravolgimenti coinvolgeranno anche altre due coppie.

Valeria e Ciavy verso la rottura

Mancano poche ore alla seconda puntata di questa edizione di Temptation Island. Nel corso del primo appuntamento, andato in onda giovedì scorso, i fidanzati si sono separati per raggiungere i rispettivi villaggi e fare conoscenza con i tentatori e le tentatrici.

Molte delle coppie, però, sembrano essere già in crisi e anche il secondo appuntamento non risparmierà colpi di scena. La coppia formata da Valeria e Ciavy è quella che, indubbiamente, sta tenendo banco in questi giorni. Lui è sempre più nel vivo del gioco, fra giochi e balli con le tentatrici e stoccate e frecciatine continue alla sua fidanzata. Lei è in preda alla rabbia per via delle parole espresse dal compagno. In attesa di nuovi risvolti, si scopre qualche dettaglio in più sulla figura di Ciavy. Il suo vero nome sarebbe Andrea Maliokapis: “Ciavy” è solo un soprannome, che deriverebbe da “er ciavatta”.

Crisi per altre due coppie

Valeria e Ciavy mostrano numerosi segni di fragilità, a tal punto che la ragazza, stando ad alcuni rumors, avrebbe deciso di rompere con il fidanzato. Ma anche altre due coppie hanno iniziato il loro percorso nel reality fra mille dubbi. A cominciare da Antonio e Annamaria, che già nel corso della prima puntata hanno manifestato segnali di crisi. Stando alle anticipazioni condivise dal programma sul proprio profilo Instagram, Annamaria arriva a compiere un gesto di resa.

In lacrime, la ragazza si appresta a fare le valigie circondata dalle compagne di viaggio che cercano di farla desistere dall’intento. Avrà visto immagini compromettenti del fidanzato Antonio, a tal punto da voler richiedere un falò di confronto con lui?

Anche un’altra coppia, quella composta da Andrea e Anna, sembra sull’orlo di una crisi. Nelle anticipazioni fornite dal programma, il ragazzo osserva alcune immagini della fidanzata che lo portano a una conclusione drastica: “O mi portate Anna qua, o io vado di là“.

Cosa avrà visto di compromettente? Tutto si scoprirà nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5.

