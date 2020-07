Fioccano le congetture su come finirà la storia tra Valeria e Ciavy, la nuova coppia-icona di Temptation Island.

I due, infatti, dopo essere arrivati ed essere stati subito riconosciuti come i nuovi Massimo e Ilaria Teolis (lui traditore, lei in potenziale fase di vendetta), giovedì vivranno un probabile nuovo confronto.

Alcuni rumors vorrebbero però anticipare i tempi, ed ipotizzano che tra i due sia già finita (le puntate sono state infatti registrate tempo fa) e che a dire basta sarebbe stata proprio Valeria.

Valeria delusa, Ciavy tentato dalle single

La prima puntata di Temptation Island aveva portato Valeria ad affrontare grosse delusioni: aveva ascoltato il fidanzato raccontare degli errori commessi in passato e del fatto che proprio la sua ragazza non ne avrebbe scoperti alcuni (che sono subitaneamente diventati di pubblico dominio a livello nazionale).

Lei, presa dall’ira, sarebbe arrivata a definirlo “troglodita”. Inoltre lui avrebbe ammesso davanti alle telecamere di non essere particolarmente innamorato di lei, costringendola ad un’ulteriore umiliazione.

Lei, dal canto suo, a quel punto non si è fatta remore ad avvicinarsi ad Alessandro Basciano, uno dei single, con il quale -come si vede dalle clip di anticipazioni sul profilo Ig del programma- ha già instaurato una bella intesa.

È scattato il bacio tra Valeria e Alessandro?

Valeria, dal canto suo, non nega di essere lusingata dalle attenzioni che riceve da Alessandro tanto che, secondo fonti come Gossip News Italia, potremmo vedere un bacio tra i due nella prossima puntata. Si può a quel punto immaginare la reazione di Ciavy, che non sembra, da quanto visto finora, particolarmente disposto a immolarsi in nome del rapporto con la fidanzata.

Approfondisci:

Temptation Island, Ciavy difeso dai fan: “Vi fanno vedere solo ciò che vogliono”

Temptation Island, Valeria in lacrime dopo il video di Ciavy: “Troglodita”

Al via Temptation Island: tutte le coppie di questa edizione