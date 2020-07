Nella prima puntata di Temptation Island 8 le coppie sono già state messe a dura prova. Dopo la scelta dei rispettivi single, le 6 coppie hanno potuto vedere subito come si comportasse l’amata controparte in loro assenza. E per alcune di loro, quanto visto è già stato troppo: è stato il caso di un po’ tutte le coppie, tra cui quella vip di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella formata da Valeria e Ciavy.

La prima promessa infranta di Pietro Delle Piane

Era prevedibile, ma la mattatrice sin dall’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island è Antonella Elia: già apprezzata al GF Vip, ha tirato fuori simpatia e spigliatezza di fronte alle telecamere.

Lo ha dimostrato anche quando è stata chiamare a vedere alcune immagini di Pietro Delle Piane mentre parlava con una delle single del villaggio. Dopo essersi salutati con molta ironia e qualche parola di troppo, Pietro è stato visto bere un cocktail da Antonella.

Il problema? Che tra le promesse fatte prima dell’inizio del programma c’era proprio quella che non avrebbe bevuto. “Ha infranto la prima promessa – ha commentato la Elia, mentre le altre concorrenti provavano a sdrammatizzare – Ha bisogno di bere per socializzare?

Mi aveva promesso che non l’avrebbe fatto, perché poi diventa tanto giocherellone“. La preoccupazione della Elia è evidente: “Se beve un altro po’ vediamo come va a finire…in una camera“. Subito dopo, si è detta pronta a infrangere a sua volta la promessa fatta al compagno, con i single del suo villaggio: “Chi vuole un massaggio prenoti il numerino!”

Ciavy e valeria

Attimi molto intensi anche per Valeria, l’onicotecnica che già alla scelta dei single aveva mostrato una certa fragilità nella sua coppia con Ciavy, che per ammissione della stessa l’ha già tradita numerose volte, venendo sempre perdonato.

Vedendo le sue immagini, Valeria ha dovuto sentire Ciavy rispondere alla domanda “Tu sei innamorato di lei?“. Lui, pr romano, ha risposto: “Ci sto bene. Non so se sono innamorato, ma lei lo sa”.

La frase ha causato le lacrime della donna, che poi si è sfogata con le altre, ricordando come lui abbia passato la quarantena da Coronavirus a casa di lei con i genitori.

“Mia madre gli stira tutto, anche le mutande e i miei genitori devono sentire ora che ti pesava stare a casa mia” ha commentato amaramente. Dopo altre immagini in cui lui lamentava il comportamento oppressivo di Valeria, la ragazza ha incassato la solidarietà delle altre: “Lui non c’entra niente con te”, “È un troglodita”.

Il primo falò di Temptation Island

Un opinione ribadita anche al primo falò di Temptation Island, dove Valeria ha visto Ciavy esibirsi in uno spogliarello e ribadire la distanza tra lui e la compagna, dal momento che lui si sente uomo libero. Tanto che ha chiosato: “Io starei benissimo anche solo“, cui Valeria ha risposto “e allora stacci solo“.

A Filippo Bisciglia, Valeria è arrivata a dire di volerlo lasciare libero, se non è più innamorata di lui: qualcosa su cui, come consigliato dal conduttore, dovrà riflettere.

Nel proseguo del programma, però, si è visto anche il contraltare: la stessa Valeria è apparsa in rapporti molto intimi col suo single, tra balli, bagni vestiti in piscina, mani tenute a tavola e anche alcuni baci sul collo. Immagini che sembrano ridistribuire i problemi della coppia Valeria-Ciavy nella loro esperienza a Temptation Island.

Valeria e il single Alessandro a Temptation Island

Nessun video per Antonella Elia

Delusione invece per Antonella Elia, ma ben più paradossale: la conduttrice si è risentita perché Bisciglia non aveva nessun filmato di Pietro per lei.

“Almeno avrei potuto rivederlo!” ha detto la Elia, che ha dimostrato di aver approcciato il programma in modo molto giocoso.

