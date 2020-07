Una Nancy Brilli versione “sirenetta” quella che si mostra su Instagram contornata da un paesaggio rurale e marino che può solamente incorniciarla. Scatti che non passano inosservati agli occhi degli utenti social che non indugiano a complimentarsi con l’attrice per la forma fisica invidiabile sebbene, qualche invidioso, non manchi mai, messo immediatamente a tacere.

Nancy Brilli sirenetta sulla costa: lo scatto con un fisico da urlo

“Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera“, sono le parole che l’attrice Nancy Brilli pone a didascalia di una sequenza di foto che la ritrae in riva al mare, in costume e con una forma fisica impeccabile.

Impossibile non notare infatti il tono dell’attrice con la quale in tantissimi hanno voluto complimentarsi nei commenti. “Nancy… una foto senza filtri… con il sole in posizione “contro” e il suo fisico non pecca!!! Complimenti prova bikini superata!!!!“, le scrive un utente a cui ne fa eco un altro “Bellissima statuaria! Nemmeno una trentenne è così bella“.

Nancy Brilli al mare in forma smagliante. Fonte: Instagram

La feroce critica: “É vecchia e si fa fotografare da lontano per non far vedere“

Se in molti però hanno voluto spendere per lei benevole parole e apprezzamenti, qualcuno più polemico non ha trattenuto l’invidia provocando l’attrice, sempre nei commenti.

Parole che Nancy Brilli ha notato subito potendo però osservare come, senza dover intervenire in prima persona, moltissime donne fossero già scese in campo per mettere a tacere l’utente scomodo e maleducato. “Ho avuto a che scrivere con un tale – racconta Nancy Brilli nelle stories Instagram – A un mio post vacanziero mediamente panoramico, con modestissimo sfoggio di curve ma abbondante, invece, di scogliera, e annessa didascalia in cui dichiaravo quanto per me sia rigenerante l’acqua marina, il tipo se n’è uscito con un commento di scarsa levatura“.

L’elegante risposta di Nancy Brilli

Secondo quanto riportato dall’attrice, l’utente X l’avrebbe criticata in maniera del tutto gratuita e demolente per lo scatto additato d’essere volutamente “lontano”, pretesto per farle notare come una “vecchia” come la Brilli debba fare ricorso a mezzucci per nascondere rughe e cellulite. “La cosa che mi ha davvero lusingata è stata l’arringa delle donne contro il di lui vieto pensiero“, racconta la Brilli dopo aver visto centinaia di risposte al cattivo commento da parte di donne, sconosciute subito schieratesi in sua difesa.

“Dicono delle donne che non sappiamo fare gruppo – prosegue la Brilli – ed è stato piuttosto vero a lungo, ma ora, bellezze mie, ora vedo un reale sporgersi da sé stesse per guardare oltre, per spendere una parola e un tempo per un’altra. Al signore minuscolo tolgo nome e parola, ma alle Signore vorrei poterne dare, e in abbondanza“.

