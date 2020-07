Pierluigi Diaco continua la conduzione di Io e Te. Il conduttore è uno dei più seguiti, e probabilmente anche contestati, del web. Il suo atteggiamento di fronte ad alcuni dei suoi ospiti non è piaciuto ai fan della trasmissione Rai. Ora però c’è un gradito ritorno per tutti gli spettatori del programma e ad annunciarlo è stato proprio Diaco.

Il ritorno di Ugo

Il cagnolino Ugo, evidenza dell’interessa del programma per la causa degli animali, si è assentato per un po’ di tempo dalla trasmissione. A rivelarlo era stato lo stesso Diaco che aveva spiegato che il cagnolino non sarebbe più stato in studio con loro durante le dirette.

Un modo per non stancarlo troppo, ma nessuno cambiamento per quanto riguardava la rubrica sugli animali che invece sarebbe continuata senza interruzioni fino al prossimo settembre. Su Twitter qualcuno si era persino preoccupato e molti avevano chiesto: “Che fine ha fatto Ugo?“.

Le cose però stanno per cambiare. Ugo finalmente torna in studio, per la felicità di tutti i fan. “Da lunedì 10 agosto, il bassotto Ugo tornerà per un po’ in diretta con noi.

Gli amici con cui gioca al parco, durante le ore della trasmissione, partono e così lui sarà un po’ con noi“.

Pierluigi Diaco e Mia Martini

Durante una delle scorse puntate il conduttore ha anche ricordato la storia di Mia Martini, comprese le cattiverie e i pettegolezzi, che hanno segnato il suo percorso e la cantante stessa. Il conduttore allora ha voluto cogliere l’occasione per lanciare un messaggio importante: “Non vi permettete mai di dire a qualcuno quello che è stato detto a Mia Martini. È un’infamia incredibile. Se sentite qualcosa del genere, inca**atevi e riflettete“.

