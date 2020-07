Non proprio una “semplice casetta” per le vacanze la villa da sogno recentemente comprata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due, dopo una quarantena “hot”, come aveva raccontato l’attrice a distanza di poche settimane dalla fine del lockdown per il Coronavirus, sono partiti alla volta della loro nuova e meravigliosa casa al mare, in Sicilia. Una villa di tutto punto che certo non passa inosservata e per la quale la famosa coppia è scesa a compromessi facendo grossi sacrifici.

Tognazzi, Izzo e la “vecchia signora”: la splendida villa in Sicilia

Una casa sicuramente da sogno… costata però una fortuna!

A rivelare l’affare è stata Simona Izzo, intervistata a F. L’attrice e regista ha infatti voluto discorrere sulla casa al mare recentemente acquistata insieme al marito Tognazzi: si tratta di una villa incastonata in una cava a Favignana, in Sicilia. “È un’isola meravigliosa – racconta la Izzo – difficile da raggiungere dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina“.

Il grande sacrificio pur di avverare un sogno

La “vecchia signora”, ovvero la casa – come la chiama la coppia – richiede molta manutenzione e il suo costo non è stato proprio del tutto indifferente alle tasche della coppia.

Simona Izzo ha di fatto confessato di aver optato ad una grande sacrificio pur di avere però la possibilità di acquistare la villa dei sogni: “Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare“. Un sacrificio per il quale sembra però esserne valsa la pena: la coppia ha già raggiunto la meta, come testimoniato su Instagram da Tognazzi, per trascorre qualche giorno di relax e di convalescenza per la Izzo , reduce da una brutta caduta in barca a Capri.

