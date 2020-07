Incidente in barca a Capri per Simona Izzo, durante la sua vacanza in famiglia. L’attrice e produttrice ha raccontato cosa le è successo e ha poi affidato ai social un’istantanea scattata prima dell’infortunio.

Incidente per Simona Izzo

Simona Izzo vittima di un incidente in barca a Capri: l’attrice ha rimediato un infortunio e ha rivelato l’accaduto a Beppe Convertini e Anna Falchi durante un collegamento con il loro programma C’è Tempo per…, in onda il 29 giugno su Rai1.

“Sto bene, sono seduta, Ricky (Tognazzi, ndr) è andato a prendere una stampella, sono caduta come un pesciolino“.

Questo quanto descritto brevemente da Simona Izzo ai conduttori del nuovo format estivo della rete ammiraglia, dove era attesa per un collegamento più lungo poi rimandato sul finale a giorno successivo (nell’appuntamento del 30 giugno).

Il post dopo l’infortunio

Dopo l’incidente e l’infortunio, che ora a vedrebbe costretta a stare in piedi sostenendosi con una stampella, Simona Izzo ha condiviso un’istantanea del suo volto sorridente sotto il sole di Capri.

È stata lei stessa a commentare lo scatto con una didascalia concisa che richiama l’accaduto: “A Capri prima dell’incidente in barca“.

Post di Simona Izzo su Instagram – Fonte: Instagram/Simona Izzo

Secondo quanto emerso, l’attrice sarebbe stata visitata al Pronto soccorso e, ai microfoni di Today, Beppe Convertini avrebbe dichiarato di aspettarla in puntata per la prossima settimana. Soltanto uno spavento, dunque, ma nessuna grave conseguenza per la moglie di Ricky Tognazzi.

Sul suo profilo Instagram tante foto della splendida vacanza in famiglia nel cuore di Capri, dove si trovava da qualche giorno prima della caduta che l’ha vista protagonista. Sui social tantissimi messaggi da parte dei fan, che si sono preoccupati immediatamente dopo aver appreso la notizia.

Approfondisci

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: coccole da Barbara d’Urso

Ricky Tognazzi, la confessione sulle nozze con Simona Izzo