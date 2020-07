Ancora una segnalazione per quel che riguarda Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia in coppia protagonisti della corrente edizione di Temptation Island che non ne sta uscendo benissimo. Al di là di quanto si è potuto vedere nel corso dell’ultima puntata in cui la Elia ha potuto osservare il compagno “baciare”, sebbene non ci siano prove, una delle tentatrici, spunta ora una segnalazione su di lui che arriva dall’esterno.

Pietro Delle Piane: lo “spoiler” dell’influencer Deianira Marzano

La “soffiata” a metà tra l’anticipazione e lo spoiler arriva da una nota influencer, ex Saranno Isolani, Deianira Marzano.

La bella napoletano avrebbe infatti rivelato sul proprio profilo Instagram alcune indiscrezioni su quanto potrebbe accadere questa sera nel corso della nuova puntata di Temptation Island e che ha nuovamente per protagonista Pietro Delle Piane. Secondo quanto riportato da La Nostra Tv, la Marzano sul suo profilo privato avrebbe svelato un dettaglio rivelatole da una delle tentatrici del programma.

Lo “spoiler”: un nuovo filmato per Antonella Elia?

“Finito il programma una tentatrice mi ha spoilerato che lui è stato veramente insopportabile… Uno che alla sua età si comporta così con una ragazza… Mah“, una frase che di per sé non dice nulla sebbene possa sembrare anticipatrice di un nuovo “filmato” che Antonella Elia potrebbe vedersi recapitare questa sera da Filippo Bisciglia.

Che dopo il presunto (e confessato) bacio alla tentatrice Beatrice, Pietro Delle Piane possa aver combinato qualcos’altro che manderà su tutte le furie la Elia? Questo, al momento, non ci è dato sapere e bisognerà attendere la nuova puntata in onda questa sera e non giovedì.

Temptation Island: le anticipazioni sulla puntata di questa sera

Questa sera però, sebbene si preluda interessante la coppia Elia – Delle Piane, protagonisti saranno sicuramente Annamaria e Antonio giunti al loro primo falò di confronto che potrebbe riunirli o separare definitivamente le loro vite.

