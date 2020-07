Una puntata di Temptation Island dove i colpi di scena non sono di certo mancati, quasi al cardiopalma per certi versi. Al centro dell’ultima puntata messa in onda c’è stata soprattutto la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane: l’attore avrebbe di fatto baciato una delle tentatrici nel villaggio, un sospetto però dal momento che immagini o sequenze di quel momento mancano del tutto.

Il colpo di scena si sarebbe verificato in un “punto cieco” del resort e proprio su questo “luogo oscuro” dove sarebbe avvenuto il bacio, rivela qualcosa in più un ex concorrente di Temptation Island.

Il bacio tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Il bacio tra la tentatrice Beatrice e Pietro Delle Piane c’è stato o non c’è stato? Sembra quasi del tutto impossibile come dubbio da sciogliere in quanto vere e proprie immagini di quell’istante, non ne esistono. Non proprio un caso: Pietro Delle Piane avrebbe di fatto confessato ai suoi compagni di avventura di aver baciato Beatrice in un luogo lontano dagli occhi attenti della produzione. Intervistato da Fanpage.it, l’ex concorrente di Temptation Island Massimo Colantoni ha infatti rivelato qualcosa di più su quel punto cieco, una zona non coperta dalle telecamere di Mediaset.

Dove è avvenuto il bacio: la verità sui “punti ciechi” del resort

Secondo quanto rivelato dall’ex tentato sarebbe quasi del tutto impossibile sfuggire dalle telecamere: “Le telecamere sono ovunque fuorché in bagno“. I microfoni sarebbe ovunque: “Ma ci si può anche mettere per un istante dietro un telo da mare e mimare qualcosa. Parlarne no perché i microfoni ascoltano tutto. Mi è parso strano ma avendo vissuto quell’esperienza so che è tutto vero e amplificato, per cui potrebbe essergli uscita così quella confessione, senza pensarci“.

Le uniche zone “rosse” del resort sarebbero i bagni e nulla più.

Di fronte a tutto questo monta un sospetto: se sfuggire a microfoni e telecamere sembra impossibile, sarà vero il bacio tra Pietro e Beatrice o ci troviamo di fronte a pura provocazione e strategia?

