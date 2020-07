Quarto appuntamento con Temptation Island e anche questa sera non mancano le sorprese e i colpi di scena. A cominciare dalla coppia composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, in piena crisi. Al falò delle fidanzate la showgirl rimane sconvolta dalle immagini che ritraggono il fidanzato vicinissimo a una tentatrice, sino a baciarla.

Antonella e Pietro sempre più in crisi

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono in piena crisi e il nuovo falò delle fidanzate è davvero duro da digerire per la showgirl. Visionando alcune immagini del fidanzato, rimane letteralmente sconvolta. Non prima però di un Pinnettu di anticipazione in cui la Elia viene convocata.

Nel video proposto si vede l’attore criticare l’atteggiamento a tratti egoista della fidanzata, sino a definirla “eterna indecisa. Se alla tua età non sai ancora quello che vuoi, hai un problema“. Quanto visto nel Pinnettu è stato solo un piccolo assaggio di qualcosa di più sconvolgente. Al falò delle fidanzate la Elia, attraverso un filmato, viene a conoscenza di una cena in esterna tra il fidanzato e la tentatrice Beatrice. Al centro del loro dialogo l’incombente figura di Fabiano, ex di Antonella Elia, con il quale la conduttrice si sente ancora avendo mantenuto un rapporto di amicizia.

L’attore è contrariato da questo rapporto, come ribadisce alla single: “Dovrebbe essere lei a stoppare il rapporto, a non permetterglielo”.

Antonella Elia senza parole: “Estremamente offensivo“

Le critiche alla fidanzata continuano senza freni e lasciano Antonella Elia sempre più senza parole: “Lei ha sofferto tantissimo la solitudine e ha paura di rimanere da sola. E una sera scoppiò a piangere e mi disse ‘Io se dovessi morire domani, non verrò ricordata da nessuno’.

E si riferiva al fatto di non aver mai avuto un figlio. Se hai paura di non lasciare un segno su questa terra, io ti sto offrendo un biglietto per il Paradiso. Io dovessi morire domani, un figlio ce l’ho. Lei no“. Quanto visto la lascia senza parole: “Tutte queste cose le so, però dice sempre cose che mi feriscono. A volte penso che si è prevenuti, però io mi offendo, è estremamente offensivo. Lui è fiero di avere un figlio perché così ha la discendenza: buon per lui.

E comunque qualsiasi cosa dica mi offende, è incredibile. Mi dice queste cose perché è geloso o non ha il senso che certe cose intime vanno gestite“.

Il bacio alla tentatrice e lo sfogo di Antonella

Ma per Antonella Elia non è finita qua: nuove immagini la porteranno ad una reazione sfrenata. Nel video si vede Pietro Delle Piane assieme alla single Beatrice in una stanza in cui eludere le telecamere. “Ma cosa sta facendo?” si chiede la showgirl. Ma il peggio arriva quando, in stanza assieme al compagno di viaggio Lorenzo Amoruso, Delle Piane, riferendosi alla tentatrice, gli rivela senza giri di parole: “L’ho baciata“.

Antonella Elia è sconvolta e si porta le mani davanti alla bocca in segno di stupore. Nel video Amoruso gli chiede sgomento: “Ci stanno le telecamere qua, ma sei s***o? Calmati amico, stai tranquillo. Sono ormoni, si chiamano ormoni. Dormi“. “E che dormo? Non resetto nulla, io vorrei la tranquillità“, la risposta di Delle Piane. Un dialogo giocato sull’ambiguità e sull’oscurità dei significati. “Cercava un posto per andarci a letto, vero?“, la conclusione che la Elia ha tratto da quanto visto. La showgirl scoppia in lacrime fra le braccia di Manila Nazzaro e si sfoga: “Che schifo, mai più mi metto con un uomo“.

