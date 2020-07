Sta tenendo banco, nel mondo dell’intrattenimento televisivo e del gossip, la questione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Entrambi concorrenti dell’edizione in corso di Temptation Island, nella puntata di ieri si è giunti ad un possibile punto di non ritorno: Pietro ha dichiarato di aver baciato una single e la Elia ha visto e sentito tutto. Nessun falò di confronto, per ora, ma tante lacrime. Qualcuno fuori dal villaggio non sembra convinto però del loro comportamento.

Antonella Elia tradita da Pietro con una single

La relazione tra Antonella Elia e Pietro è in bilico da mesi.

Già all’interno della Casa del Grande Fratello, la conduttrice e showgirl aveva apertamente dichiarato di voler lasciare l’attore col quale convive da un po’ di tempo. Sull’isola di Filippo Bisciglia, sono emerse tutte le problematiche: le difficoltà di lei, il malessere di lui nel fatto che l’ex fidanzato Fabiano abbia le chiavi di casa e via dicendo.

Ieri sera, la goccia che potrebbe far traboccare il proverbiale vaso: Pietro si è appartato con la single Beatrice e poi ha confessato a Lorenzo Amoruso di averla baciata.

La Elia ha reagito scoppiando in lacrime, ma per ora non sembra aver convocato il fidanzato al falò, decisa a proseguire fino in fondo.

Karina Cascella contro la reazione di Antonella Elia

Sulla questione si stanno esprimendo in molti, tra cui Karina Cascella, ex opinionista di Barbara D’Urso. Tramite storie Instagram in diretta durante la puntata, ha commentato duramente il comportamento di Pietro, attaccando però anche la reazione della Elia: “Se io amo davvero il mio uomo, dopo quelle immagini e parole, avrei lasciato immediatamente il gioco” ha scritto.

“Purtroppo la verità è che c’è sempre il personaggio prima della persona: ma una vera che reagisce di pancia e che ama profondamente – scrive la Cascella – in quella circostanza va via“.

Nelle successive storie, attacca anche il discorso di Pietro Delle Piane circa una sua “eredità nel mondo”, ossia un figlio. “Lascerà nel mondo la sua discendenza… Pensa che cu*o“. Spazio anche ad un attacco ad un altra concorrente, Anna: “La peggiore di tutti è lei, diabolica“. A non andare giù è la sua “strategia” per convincere Andrea a mettere su famiglia con lei, facendolo ingelosire al punto da ottenere ciò che vuole.

Le storie Instagram di Karina Cascella

Il sospetto di Karina: Antonella e Pietro fingono?

A freddo, qualche ora dopo, la Cascella ha condiviso dei dubbi su Antonella Elia e Pietro, in alcuni video sempre sul suo profilo. “Sono molto navigati dal punto di vista televisivo, c’è anche la possibilità che si siano messi d’accordo“. A non convincere il personaggio televisivo, è ancora la reazione della Elia, che avrebbe tenuto un comportamento più freddo di quanto la Cascella ritiene “verosimile” in una situazione del genere.

La loro storia, così come le gaffe di Antonella, stanno dando molta verve a questa edizione di Temptation Island mischiata tra vip e non.

Il sospetto che il loro percorso sia in qualche modo costruito è stato lanciato: resta da vedere alla fine delle puntate se darà ancora la stessa idea.

