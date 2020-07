Nella prima puntata di Temptation Island 8 si sono già visti attimi di tensione e pianti a dirotto. I primi falò hanno portato alle lacrime Valeria, incerta del suo rapporto con Ciavy dopo quello che ha ha visto. Come lei, anche Sofia, verso la quale la concorrente vip Antonella Elia è caduta in una gaffe proprio durante un suo pianto disperato.

Sofia disperata per il compagno Alessandro

Le prime 24h nel villaggio di Temptation Island hanno messo già a durissima prova molte coppie e tante sono state le situazioni al limite, tra pianti e disperazione.

È stato così anche per la 30enne Sofia, compagna di Alessandro da 4 anni. Proprio lui è stato a ridurla alle lacrime, quando in un video la donna l’ha visto decisamente tentato con una delle single del villaggio. Nessun passo falso ancora, ma tra le righe il messaggio è stato chiaro: senza telecamere, Alessandro si sentirebbe più libero e trasgressivo.

Il suo comportamento ha spinto alle lacrime Sofia, che in passato ha tradito ma è stata perdonata da Alessandro. Vederlo cedere agli stessi istinti, è stato troppo per la concorrente, che è uscita dalla capanna in lacrime.

La gaffe di Antonella Elia

Proprio in questo momento si posizione la gaffe della Elia, che fino a qui si è dimostrata molto giocosa e attenta a offrire consiglio alle altre donne di Temptation Island. Senza molto di cui preoccuparsi da parte del suo Pietro Delle Piane, la conduttrice si è vista spesso in prima linea e spigliata nel consolare. Questo fino alle lacrime di Sofia, la quale si è lasciata andare con la Elia dicendo: “Lo sbaglio della mia vita è stato amarlo così tanto da non amare più Sofia“.

Una frase alla quale la Elia ha ingenuamente domandato: “Chi è Sofia?“. La risposta non poteva che essere una: “Io!”, seguito da un imbarazzato e dispiaciuto “Ah, scusa“ dell’ex concorrente del Grande Fratello. Visto l’andazzo della prima puntata, le possibilità per la Elia di rifarsi ci saranno eccome: ogni video un pianto, una rivelazione; e siamo solo al giorno uno di Temptation Island.

