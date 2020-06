Karina Cascella è una delle opinioniste più peperine dei programmi di Barbara D’Urso e spesso i suoi modi decisamente diretti scatenano accese discussioni tra gli ospiti. L’ex creatura di Maria De Filippi ha deciso però di interrompere questa collaborazione, per un motivo molto serio. Almeno non è un nuovo caso “Taylor Mega”, l’influencer messa alla porta dalla conduttrice per un suo gestaccio.

Karina Cascella: perché non va più dalla d’Urso

L’opinionista e influencer ha dato ai suoi follower di Instagram la possibilità di porre domande “scomode” a cui avrebbe risposto con la consueta franchezza.

Non sono mancati suoi fan che negli ultimi tempi hanno notato la sua vistosa assenza negli show di Barbara d’Urso e le hanno chiesto i motivi.

“Da quando è scoppiata la pandemia ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia“, chiarisce Karina Cascella, “I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre il virus più alto. Quindi non sono più andata“. L’opinionista però rassicura: “Quando tutto questo sarà finito e Barbara e Ivan Roncalli avranno bisogno di me, io ci sarò“.

Karina Cascella partecipa come Sferata a Live – Non è la d’Urso

Barbarella prepara già il ritorno a settembre

Certamente non sarà Barbara d’Urso a starsene con le mani in mano: la conduttrice ha continuato a portare avanti i suoi programmi anche durante il picco della pandemia di coronavirus. Un obbligo che ha detto di avere nei confronti del suo pubblico e delle persone che lavorano con lei: “Ho vissuto la paura, come tutti. Ma ho deciso di continuare a lavorare con piacere. Lo rifarei e continuerei a farlo“, ha raccontato a Il Corriere della Sera.

La conduttrice prepara già i programmi di settembre che non subiranno ridimensionamenti, come si vocifera in giro. “Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio5, che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione dovuta all’emergenza“, assicura d’Urso. Pronto ad andare in onda anche il Grande Fratello Nip, che i rumors volevano condotto da Alfonso Signorini. Improbabile però che la regina di Mediaset lasci la presa sulla sua creatura televisiva.

