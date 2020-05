Prima che si incrinassero definitivamente i rapporti con Barbara D’Urso, Tayolor Mega aveva annunciato di avere grandi progetti in cantiere. La modella influencer lo ribadì nel corso dell’ultima ospitata a Live – Non È La D’Urso.

Ora, in una diretta Instagram con l’amica Sonia Bruganelli, la Mega spiega meglio di cosa si tratta. Tuttavia l’ormai ex opinionista di Carmelita non si sbottona troppo e lascia il tutto ancora avvolto in un alone di mistero.

Taylor Mega ha una chicca

In questi giorni di quarantena, trascorsi con il fidanzato Tony Effe della Dark Polo Gang, Taylor Mega come molti ha fatto delle dirette con amiche o colleghe vip.

Tra queste anche la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. E mentre sono in collegamento e la Mega racconta della sua quarantena con Toni Effe, c’è proprio Bonolis che scherzando spiega la loro di quarantena. ” “Noi abbiamo già dato, abbiamo già tre figli. Durante questa quarantena ci siamo separati per poi ritornare insieme” dice scherzoso il conduttore.

Durante la chiacchierata con l’amica Sonia, Taylor ha rivelato qualche dettaglio in più sui suoi progetti futuri.

“C’è una chicca, a giugno dovrei ripartire con un nuovo programma su RealTime“. Dunque sappiamo già dove e quando la rivedremo.

L’esclusione dagli show di Barbara

Sicuramente non la rivedremo tra gli show di Barbara D’Urso, dopo quanto si sono detto nel corso dell’ultima puntata di Live in cui Taylor Mega è stata ospite in collegamento. A incrinare il rapporto tra lei e Carmelita quel dito medio che l’influencer avrebbe indirizzato alle forze dell’ordine: un gesto poco in linea con il pensiero della D’Urso.

Tuttavia Taylor mantiene saldi altri rapporti e punta su quelli.

Prima di chiudere la famosa diretta in collegamento, Sonia ha speso per lei parole fraterne: “L’amicizia tra donne esiste. Nei momenti in cui l’ho chiamata, per esigenze di lavoro, c’è sempre. Insomma guai a chi me la tocca“