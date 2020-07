Di questi tempi si sente tanto il nome di Daniele Lazzarin: un nome e un cognome che possono risuonare sconosciuti di primo acchito ai più eppure anche nello studio di Pierluigi Diaco, quello di Io e te, è riuscito a fare capolino. Meglio noto, soprattutto in ambito musicale come Danti, Lazzarin è l’attuale compagno della nota cantante Nina Zilli.

Dalla passione per la musica a quello per Nina Zilli, conosciuta per caso in uno studio di registrazione.

Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli

Galeotta fu la canzone e chi la scrisse: è stata proprio una collaborazione musicale a far incontrare e innamorare Daniele Lazzarin, in arte Danti, e la bella Nina Zilli.

Un titolo evocativo e profetico alla luce dell’amor sbocciato Tu E D’Io è stata infatti la canzone che li ha uniti per la prima volta in una stanza e che non li ha mai più lasciati. Un amore che li ha travolti lo scorso autunno e che li ha a mano a mano stretti in un abbraccio durato tutto il lockdown. Se però di Nina Zilli possiamo dire di conoscere molto, di Danti non si può dire lo stesso.

La vita e la carriera di Daniele Lazzarin

Classe 1981, originario della Monza – Brianza, Daniele Lazzarin abbandona presto gli studi per dedicarsi alla musica. Un percorso preso molto largo con qualche lavoretto nel negozio della madre per racimolare soldi a sufficiente per potersi poi aprire un primo studio di registrazione. Dopo una breve parentesi in una scuola professionale che gli ha permesso di ottenere un diploma, c’è stato il lavoro come parrucchiere full-time, mantenendo nel tempo libero la passione per la musica condivisa dall’amico Riccardo Garifo, in arte Roofio.

Insieme, i due, diventano i Two Fingerz, gruppo destinato a conoscere un gran successo a partire dal tormentone La cassa dritta.

La coppia, felicemente social, non manca di documentare il loro amore su Instagram con scatti stravaganti, in pieno stile “Zanti”.