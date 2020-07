Volge al termine luglio e volge al termine anche l’edizione di Chi L’Ha Visto. Ma l’appuntamento con Federica Sciarelli non è l’unico in programma oggi in tv.

Da Superquark sulla Rai alle serie tv di Mediaset la scelta è varia anche stasera. Ecco la programmazione completa di questo mercoledì 29 luglio.

Le proposte della Rai

La Rai si rivolge ad un pubblico ampio, offrendo un ventaglio variegato di proposte. Mentre sul primo canale c’è Piero Angela, con scienza, storia e cultura, su Rai 3 c’è la cronaca con i casi di Federica Sciarelli.

Ma preamboli, passiamo alle anticipazioni vere e proprie.

Rai, tra Angela e Sciarelli

Su Rai 1, come da qualche martedì a questa parte, ritroviamo anche stasera alle 21.25 Piero Angela al timone di Superquark. Dai portenti della natura ai reportage in giro per il mondo, che non mancano mai, Superquark vanta la partecipazione di 3 ospiti: Massimo Polidoro, Alessandro Barbero e Roberto Cingolani, con cui si parlerà di psicologia, storia e tecnologia.

Nel fratte su Rai 3, alle 21.20, Federica Sciarelli saluta il suo affezionatissimo pubblico di Chi L’Ha Visto.

Ma l’amatissimo format, ormai in onda dal 1989, tornerà subito dopo la pausa estiva. E alla guida ritroveremo ancora una volta la Sciarelli, a smentita delle recenti voci di una sua sostituzione.

Le serie di casa Rai

Su Rai 2, invece, torna l’appuntamento con NCIS, con due episodi della sedicesima stagione. Nel primo, dal titolo Sotto La Superficie, Gibbs e Bishop finiscono con l’immergersi con un sottomarino, indagano sulla morte di un Navy Seal, ma in profondità perderanno il contatto con l’NCIS. Nel frattempo, Ducky, a un passo dalla pensione, riceve un’offerta come storico dell’NCIS su proposta di Vance.

A seguire l’episodio Monna Lisa, in cui Torrence si sveglia su di un peschereccio, confuso e senza alcun ricordo sulle ultime 12 ore.

Mediaset tra Cinema e serie tv

Su Mediaset si raccontano storie, quelle delle serie tv che stanno appassionando il pubblico, come quella turca Sorelle o Chicago Fire, ma anche le storie del grande schermo.

Mercoledì e il cinema di Salvatores

Su Rete 4, alle 21.25, c’è il cinema di Gabriele Salvatores, con il celebre Mediterraneo, pellicola del 1990 con Diego Abatantuono.

Quest’ultimo interpreta il Sergente Lorusso, che con altri 7 militari è stato inviato in un’isola dell’Egeo durante il 1941. I soldati trascorreranno 3 anni, in un luogo in cui finiranno col dimenticare il conflitto e familiarizzare con la Grecia e i suoi abitanti.

Le serie Mediaset del mercoledì

Su Canale 5, alle 21.20, sarà trasmesso un nuovo episodio di Sorelle, la serie turca che sta conquistando il pubblico. In questa puntata Ipek, che non è a conoscenza dell’identità del suo creditore, ovvero suo zio Cemal, chiede a quest’ultimo un prestito. Inoltre, quando Sinan le offre i suoi risparmi lei è categorica e rifiuta.

Inoltre, il giorno in cui Cemal e la verca Cilem arrivano per far visita ad Imek, Chaide esce di prigione e trova lavoro nella tenuta.

Infine su Italia 1 ci sono ben 3 episodi di Chicago Fire. Nel primo, Inganni, mentre Ritter cerca di mettere pace tra Otis e Mouch, Casey indaga sulla morte di un motociclista. Il secondo si intitola Una Decisione Meditata, Foster si allontana dal dottor Shaw che la denuncia mettendo a repentaglio la sua carriera. A seguire Spirito di Squadra, in cui Kidd e Foster, mentre viaggiano verso l’Indiana, si imbattono in una squadra di hockey del liceo in difficoltà a seguito di un incidente stradale e si offrono di aiutarli.