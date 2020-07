A metà giugno, dopo settimane di voci sulla possibilità di lasciare, Federica Sciarelli ha confermato che resterà alla conduzione di Chi l’ha visto? su Rai 3. Il possibile abbandono della conduttrice aveva tenuto banco sui giornali per settimane soprattutto perché è quasi impossibile pensare al programma senza vederlo direttamente collegato alla sua conduttrice, la Sciarelli. Alcuni fan aveva accettato l’idea che dopo tanti anni la conduttrice decidesse di cambiare, per altri l’idea sembrava quasi insopportabile. Adesso lei torna a parlare dei suoi pensieri e della possibilità di abbandonarlo nelle mani di qualcun altro.

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto

Federica Sciarelli ha deciso di rimanere alla conduzione di Chi l’ha visto anche per la prossima stagione del programma. Il programma però è sicuramente molto difficile a causa delle storie, spesso molto toccanti, che vengono raccontate: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile, però è chiaro che questo è un programma che ti porti sempre addosso e alla fine ne risenti“, ha spiegato la Sciarelli in una intervista a La Stampa. Una questione quindi da imputare ai sentimenti che la trasmissione porta con sé: “Non è un fatto di stanchezza, amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’, per questo avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato“, ha raccontato per spiegare come è nata la decisione di rimanere alla guida del programma.

Il dolore dietro Chi l’ha visto?

Poco tempo fa in’intervista a Repubblica, Federica Sciarelli aveva chiarito di voler rimanere alla guida del programma: “Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico.

Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela“.

