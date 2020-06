I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Federica Sciarelli ha confermato che resterà alla conduzione del programma Chi l’ha visto? su Rai 3. Moltissime voci si erano rincorse nelle ultime settimane su un possibile abbandono della conduttrice: il programma e la Sciarelli sono nell’immaginario collettivo quasi indivisibili e anche se molti accettavano l’idea che dopo tanti anni la conduttrice decidesse di cambiare, per altri l’idea era quasi insopportabile.

Federica Sciarelli resta conduttrice di Chi l’ha visto?

In una intervista a Repubblica, Federica Sciarelli ha chiarito che resta: “Sì resto“, e ancora, “sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico.

Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela“. La Sciarelli allora resta per la gioia tutti i fan.

Il parere di Mauro Coruzzi

Proprio sulla possibilità di vedere il programma senza la sua storica presentatrice era intervenuto Mauro Coruzzi: “Mi dispiace sapere, o meglio, intuire che Federica Sciarelli lascerà Chi l’ha visto perché ci sono programmi che sono uniti al conduttore e che non immagini senza quel conduttore lì”.

Coruzzi aveva lasciato intendere che la conduttrice avrebbe potuto prendere il timone di un nuovo programma: “Federica lascerà il programma per affrontare un’altra esperienza televisiva, un talk se non sbaglio in onda il venerdì sera“.

Ma Coruzzi non era stato l’unico, anche Maurizio Costanzo aveva espresso tutto il suo dispiacere per la possibilità che la conduttrice lasciasse. Il conduttore e giornalista aveva chiarito: “Mi dispiacerà se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, ma io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere.

È talmente brava”, riporta Novella 2000.