Eva Riccobono e Matteo Ceccarini sono diventati di nuovo genitori: è infatti nata Livia, la secondogenita della coppia che arriva 6 anni dopo Leo, il primo figlio dei due.

Arriva la secondogenita Livia

Da mesi, Eva Riccobono appariva con il pancione sul suo profilo Instagram: la super model, sempre bellissima, sembrava in ottima forma ma impaziente di poter vedere la sua bambina. L’annuncio alla fine è arrivato tramite il compagno Matteo, che ieri ha postato un’immagine di un’alba con una frase breve ed esplicativa: “Oggi è nata Livia. Tutto bene. 🙏🏻 Siamo al 7mo cielo”.

La figlia di Eva Riccobono: cosa si sa

Della piccola non si sa molto, per ora: la neo mamma-bis non ha ancora voluto condividere informazioni o immagini, e presumibilmente si sta riprendendo dal parto.

Eva Riccobono e Matteo Ceccarini hanno avuto il primo figlio 6 anni fa: Leo è nato nel 2014, 10 anni dopo l’inizio del legame tra i due.

L’amore con Matteo Ceccarini

La bellezza della super top model non è stata minimamente scalfita dalla gravidanza: Eva, fino all’ultimo mese, è apparsa bellissima, una madre natura in costume.

D’altronde, il fascino palermitano della Riccobono ha fatto la sua fortuna: ha cominciato a lavorare come modella da giovanissima ed è stata a lungo una delle top model italiane più pagate all’estero, insieme a Mariacarla Boscono e Bianca Balti.

Negli ultimi anni ha anche sviluppato una carriera nel cinema, debuttando con Carlo Verdone in Grande, grosso e…Verdone. Pochi anni dopo recita in E la chiamano estate, e la vediamo anche in alcune pellicole molto popolari come Io che amo solo te e Le Frise Ignoranti.

Chi è Matteo Ceccarini

Matteo Ceccarini, l’uomo al fianco di Eva da 16 anni, è un dj e sound designer.

Ha lavorato in tutto il mondo ed ha approfondito a lungo gli studi della musica sacra tradizionale indiana, decidendo di vivere a lungo in India.

Ceccarini e la Riccobono si sono conosciuti al Life Ball Event a Vienna nel 2004 e lui ha deciso di trasferirsi a Londra, dove la coppia tuttora vive.

Ceccarini ha lavorato nel mondo della moda, occupandosi di curare la parte musicale di sfilate per Dior, Armani, Westwood ed altri pilastri del mondo della moda.