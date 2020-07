Tanto tanto cinema oggi in tv, ma anche musica con Ornella Vanoni e teatro con i Legnanesi. E inoltre stasera si conclude l’ultima edizione di Temptation Island.

Insomma anche stasera tante emozioni e tanti appuntamenti che vale la pena annotarsi. Ecco di seguito tutta la programmazione della prima serata sia su Mediaset che su Rai.

Il giovedì in Rai

Cinema, serie tv e biografie d’artisti: tutto questo è il giovedì sera in casa Rai e tra i grandi protagonisti di questo 30 luglio Raoul Bova, Paola Cortellesi e Ornella Vanoni, ma anche l’appuntamento con Hawaii Five-0.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti gli appuntamenti previsti sui tre canali.

Le storie di casa Rai

Su Rai 1 alle 21.25, va in onda il film con Raoul Bova e Paola Cortellesi dal titolo Scusa Se Esisto. La commedia del 2014 racconta di Serena, un giovane architetto molto preparata, originaria da un paese dell’Abbruzzo, e che ha fatto esperienza a Londra. La voglia di tornare in Italia però è tanta, ma una volta tornata in patria il suo talento non viene apprezzato come nel Regno Unito.

Qui infatti per sopravvivere è costretta a fare 3 lavori, arredatrice di camerette, designer per cappelle funerarie e cameriera.

Su Rai 2 invece andrà in onda una puntata della serie Hawaii Five-0, indagando sulla morte di un investigatore privato, la squadra “eredita” il caso a cui stava lavorando l’uomo, ovvero alla scomparsa di una bambina avvenuta 24 anni prima.

Ornella Vanoni si racconta

Su Rai 3 invece alle 21.20 c’è un nuovo appuntamento con Pino Strabioli, che ogni settimana dedica una serata ad una delle grandi protagoniste della storia della musica italiana.

Stavolta è il turno di In Arte… Ornella Vanoni: la cantante si racconta attraverso vecchie interviste e aneddoti, portando a galla vecchi amori, amicizie e collaborazioni.

Cosa ci aspetta su Mediaset

Mediaset come ogni giovedì, offre un ampio ventaglio di proposte, dal teatro al docu-reality, passando per il cinema di fantascienza.

Mediaset tra cinema e teatro

Su Rete 4 alle 21.25 tornano con un altro appuntamento sul palco dei Legnanesi. Ancora una volta la compagnia teatrale racconta le comiche peripezie della famiglia Colombo.

Su Italia 1 invece alle 21.30 va in onda il film di fantascienza Io, Robot, del 2004.

Will Smith è il detective Del Spooner e indaga sulla misteriosa morte di uno scienziato della U.S. Robotics, avvenuta prima che completasse il suo lavoro sul Sonny, un robot di ultima generazione dotato di un cervello simile a quello degli uomini. Nelle indagini viene affiancato da una psicologa esperta di intelligenze artificiale: i principali sospetti ricadono su proprio su un robot.

Temptation Island, il gran finale

Dopo settimane di confronti e tentazioni, anche questa edizione di Temptation Island è giunta al capolinea. Per chi ha seguito le avventure delle coppie di quest’anno non vorrà certo perdersi il gran finale, con Filippo Bisciglia alle 21.30 su Canale 5.