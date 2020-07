A Patty Pravo piace sempre sconvolgere i suoi fan. Questa volta a tenerli incollati allo schermo è l’ultima foto scattata dalla straordinaria cantante al mare. Una carriera incredibile nella musica e sempre sulla cresta dell’onda anche dopo tanti anni.

La foto seminuda di Patty Pravo

Patty Pravo, 72 anni, e ancora la forza di conquistare il web. La cantante posta questa volta uno scatto al mare, bagnata, con la maglietta bianca ormai diventata trasparente che non nasconde il suo bellissimo fisico. I fan la sommergono di complimenti, tutti molto posati e genuini che la riconoscono come una diva intramontabile del mondo dello spettacolo nostrano.

Mentre Patty Pravo si gode il mare, la foto continua a girare sul web conquistandolo totalmente in queste ore.

Patty Pravo, una vita sopra le righe

Una vita vissuta al massimo, quella della ragazza bionda del Piper, come tutti la conoscono. In un’intervista concessa a Barbara D’Urso, Patty Pravo ha raccontato un po’ del suo passato, come quella volta che fumò una canna con Jimi Hendrix: “Con Jimi ci siamo trovati in una Cinquecento a Roma e siamo andati a farci una passeggiata.

Lui aveva una canna grande così. In quel momento stavano cercando un farabutto, noi siamo arrivati con questa macchinetta bianca e tutto il fumo dietro, ci hanno fermato e per fortuna mi hanno riconosciuta e ci hanno detto ‘andate, andate‘”. La diva aveva anche raccontato l’esperienza del carcere vissuta, molto bene, stando alle sue dichiarazioni, nel ’92: “Ho fatto il carcere, è stata un’esperienza bellissima perché ero a posto con la coscienza. Sono venuti da me perché cercavano Maradona, che io non ho mai avuto il piacere di conoscere, e hanno ingabbiato me.

In carcere ho conosciuto persone splendide“.

Approfondisci

Patty Pravo sull’ex marito: “Era gay, già lo sapevo”

Patty Pravo regina a Domenica In: “Perché i miei matrimoni finivano”

Patty Pravo si racconta senza freni: dai 6 matrimoni all’arresto del 1992