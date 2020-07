Cala il sipario su Temptation Island con l’ultimo falò di confronto di questa edizione. A ritrovarsi per l’ultimo verdetto sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che mettono sul banco tutti i problemi al centro della loro crisi. Ma a trionfare alla fine è l’amore, come testimonia la clamorosa dichiarazione di Lorenzo: “Io questa donna me la sposo“.

Manila e Lorenzo al falò di confronto

Ultimo atto a Temptation Island: l’ultima coppia a ritrovarsi dopo giorni di lontananza è quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Davanti a Filippo Bisciglia l’ex Miss Italia e l’ex calciatore danno vita ad un acceso dibattito.

Al centro le incomprensioni e le differenti visioni della vita che, per la coppia, costituiscono un vero problema. Ma non solo quello, come dichiara la ragazza: “Non abbiamo quotidianità Lorenzo. Io ho sempre detto che abbiamo fatto mille sacrifici, ma non abbiamo quotidianità. Non ho mai detto che non eri presente nei momenti più importanti della mia vita“.

Le incomprensioni al centro della crisi

La reazione dell’ex calciatore alle parole della fidanzata è veemente: “Tu vuoi sempre essere al centro dell’attenzione su tutto.

Noi non abbiamo la quotidianità di 7 giorni su 7, ma in quel video mi stai rimproverando che non ne abbiamo. Non puoi farmi passare per quello che arriva solo il sabato e la domenica. Io non ho mai fatto sacrifici nella vita secondo te?“. La Nazzaro cerca di giustificare quanto ha detto in un video sulla mancanza di sacrifici da parte del suo uomo: “Quel video in cui dico che non ha mai fatto sacrifici si riferisce nei confronti di una donna. Io vorrei vivere con lui, prendere una casa.

Io non sono un muro, è lui che è orgoglioso“.

“Su quella tomba ho giurato amore per te“

La discussione sembra arrivare ad un punto di non ritorno. Come quando Amoruso ricorda un particolare periodo del suo passato: “Tu paghi uno scotto talmente alto del tuo matrimonio. Quante volte ti ho detto ‘Hai problemi? Chiamami, ci sono, sempre e comunque’. Io ti ho portato sulla tomba di mio padre, forse te ne sei dimenticata. Su quella tomba ho giurato amore per te“. La reazione dell’ex Miss non si fa attendere: “Io non me ne sono dimenticata.

La mia paura è che tu non voglia fare un passo importante e io non voglio fare l’eterna fidanzatina perché non funziona così, non ce lo meritiamo. Io di fare la fidanzata part-time non mi piace“.

“Io questa donna me la sposo“

Il confronto giunge alle battute finali con una riflessione di Lorenzo: “Ci siamo detti un miliardo di volte che forse ci siamo trovati troppo tardi nella vita. Ma so che sei la donna della mia vita e so che voglio rendere felice te insieme a me. Io ti amo e l’hai visto“.

E, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, l’ex calciatore si lancia in una clamorosa dichiarazione d’amore: “Io questa donna me la sposo, lei lo sa. Adoro lei, i suoi figli. Devi capirmi, devi darmi fiduci,. So che ho sbagliato tanto, ma credimi con te non voglio sbagliare, non dobbiamo sbagliare: ce lo meritiamo”. La coppia si lancia in un bacio romanticissimo ed esce dal programma unita e più innamorata che mai.

