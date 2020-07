Il primo sabato di agosto si preannuncia pieno di musica, risate e cinema. Oggi in tv, dal fronte Rai ai confini Mediaset ce ne per tutti, per grandi e per piccini.

Tornano le repliche di Una Storia Da Cantare, e il consueto appuntamento con Una Vita, per non parlare delle barzellette con Ezio Greggio su Canale. Passo passo, canale per canale, tutte le anticipazioni sui programmi della serata: scopriamoli insieme.

Buon sabato in Rai

Thriller, pietre miliari del cinema, e tanta musica: il sabato in casa Rai è più che buono, è ottimo. Ma questo non ci basta, vogliamo conoscere i dettagli dell’inizio di questo weekend.

E andiamo con la programmazione completa allora.

Adriano Celentano e la sua storia

Su Rai alle 21.25 tornano Bianca Guaccero ed Enrico Ruggero, con Una Storia Da Cantare, che questa volta ripercorre vita e carriera di Adriano Celentano.

Tanti gli ospiti in studio che parleranno del molleggiato attraverso aneddoti e canzoni, tra questi anche Marisa Laurito, Raphael Gualazzi, Gigi D’Alessio, Nomei, Fausto Leali, Teo Teocoli, Tony Esposito e tanti altri.

Sabato Rai al cinema

Su Rai 2, alle 21.20 va in onda il film, Lei È La Mia Pazzia.

Il giallo racconta di Allison, che durante l’attacco di uno squalo viene salvata, insieme al fratellino Kevin, da Daniel. Visto come un’eroe dalla madre di Allison, Daniel si avvicina sempre di più alla ragazza, ma il suo interesse sembra essere morboso. O almeno così ritiene Carson, fidanzato di Allison.

Infine su Rai 3 alle 21.20 ancora un grande classico di Sergio Leone, con Clint Eastwood e Gian Maria Vontè, Per Un Dollaro In Più. Indio, il bandito messicano, è evaso dalla prigione, sulle sue tracce ci sono un misterioso cacciatore di taglie e l’ex colonnello Mortimer in cerca di vendetta.

Atmosfere western old school con le musiche immortali di Ennio Morricone.

Le proposte di Mediaset

Mediaset questa sera promette tanto svago per la famiglia, tra cinema e spettacolo. Ma anche questo week end non mancherà il solito appuntamento con la soap opera.

Mediaset, un sabato in famiglia

Tra le proposte perfette per tutta la famiglia questo sabato c’è tanto buon umore con La Sai L’Ultima, condotto da Ezio Greggio.

I migliori barzellettieri di Italia divisi in squadre capitanate da Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista, si sfideranno fino all’ultima risata. Stasera tanti ospiti, tra cui Romina Power e Giancarlo Magalli. Lo spettacolo come al solito va in onda su Canale alle 21.20.

Mentre su Italia 1 alle 21.25 sarà trasmesso il film di animazione del 2012 L’Era Glaciale 4. Manny, Sid e Diego stavolta si trovano a sopravvivere anche alla deriva dei continenti, dopo l’ennesima mossa falsa dello scoiattolino Scart, deciso a nascondere la sua ghianda preferita.

La soap opera del sabato

Infine su Rete 4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della soap opera Una Vita.

Quando Augustina scopre che il medico è in punto di morte decide di rivelarlo a Ursula. Frattanto Ramon cerca di fare integrare Carmen e organizza una merenda, ma lei lo accusa di volerla troppo uguale a Trini.