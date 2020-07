Un nuovo ed entusiasmante finale di settimana ci attende oggi in tv e come ogni venerdì a farla da padrone è il grande show sia sulla Rai che sulla Mediaset, con grandi protagonisti come Carlo Conti e Gerry Scotti.

Vediamo su entrambe qual è la programmazione completa di questo ultimo giorno di luglio in prima serata.

Venerdì in Rai

La Rai non esclude niente in questo venerdì 31 luglio, dallo show al reportage, passando per il cinema thriller. Vediamo cosa ci attende nel dettaglio.

Gli appuntamenti fissi del venerdì in Rai

Su Rai 1, anche questo venerdì, torna Carlo Conti con il meglio di una dei format più amati del conduttore, I Migliori Anni.

Siamo alla terza delle 8 puntate speciali previste per quest’estate che raccontano i momenti più belli delle scorse edizioni, con tanti ospiti italiani e internazionali e tanto tanto spettacolo.

Su Rai 3, invece, un altro degli appuntamenti imperdibili del venerdì con Paolo Mieli. E anche stasera si torna a parlare di grandi eventi. Argomento di questa punta di La Grande Storia è la propaganda bellica e attraverso alcuni documentari sarà ripercorsa tutta quella che ha preceduto la Guerra del Golfo nel 1991.

Il thriller del venerdì

Su Rai 2, infine, alle 21.20 va in onda il film del 2020 Il Gioco della Seduzione. Protagonista è Stephanie, una donna in procinto di divorzio. In questa fase delicata della sua vita una sera in un locale conosce un ragazzo, a cui si presenta con il nome di Vanessa, protagonista del suo libro e donna abituata a relazioni con ragazzi più giovani, innescando il gioco della seduzione.

Mediaset tra cinema e record

Sulle reti Mediaset invece troviamo tanto cinema, tra cult anni ’80 e cinema francese contemporaneo, ma anche tanto spettacolarità con Lo Show dei Record e Gerry Scotti.

Venerdì cinema

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda il film del 1989 Sorvegliato Speciale, con Sylvester Stallone nei panni del detenuto Frank Leone. Dopo anni di reclusione Frank ha quasi finito di scontare la pena, quando viene improvvisamente trasferito nel carcere di massima sicurezza, gestito da Drumgoole, cattivo che ha il volto di Donald Sutherland. I due si conoscono: Frank tempo fa umiliò Drumgoole con un tentativo di fuga, e ora il direttore vuole la sua vendetta.

Su Italia 1 va invece in onda il film francese del 2017 Alibi.com. Protagonista della pellicola è Greg, che gestisce una società che fornisce alibi di ogni genere a uomini infedeli. Tutto viene messo in discussione quando si innamora di Flo, che più di ogni cosa al mondo odia i tradimenti.

Su Canale 5 tornano i record

Manca all’appello Canale 5 che alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata di Lo Show dei Record. Gerry Scotti sarà affiancato dal figlio Edoardo e da Marco Frigatti giudice ufficiale del Guinness World Record.

Anche stasera vedremo cose mai viste e una passerella di personaggi fuori decisamente fuori dall’ordinario.