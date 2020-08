Nuovo aggiornamento sui dati del Coronavirus in Italia, per certi versi in miglioramento rispetto alla giornata di ieri. Dopo l’impennata di nuovi casi nei giorni scorsi, che ha fatto temere per una nuova risalita degli indici di contagio, la situazione per oggi sembra tornata sotto controllo. Dalle nuove disposizioni, viene confermato però l’obbligo di mascherina, anche dopo il 15 agosto.

Coronavirus, il bollettino del 03 agosto

L’emergenza Coronavirus in Italia oggi ha prodotto 159 nuovi casi di contagio. Numeri ben inferiori rispetto ai 239 di ieri e soprattutto ai 379 di venerdì 31 luglio.

I contagi totali salgono così a 248.299, numero che tiene conto anche dei 129 nuovi guariti, per un totale raggiunto di 200.589 persone che sono state dimesse e risultano formalmente guarite dal virus. Solo 5 Regioni non hanno segnato nessun nuovo caso di positività al Coronavirus; da segnalare come anche oggi la Lombardia non sia la Regione più colpita: 25 i casi, contro i 34 dell’Emilia Romagna. Seguono il Veneto con 22, il Lazio con 15 e il Piemonte con 13.

Nel conto totale, vanno registrate anche i 12 morti da Coronavirus di oggi, 3 agosto.

Un numero in leggero rialzo rispetto agli 8 della giornata di ieri e che porta il totale dei decessi in Italia a 35.166 persone.

I dati sul Coronavirus in Italia del 3 agosto

Obbligo di mascherina fino al 15 agosto

Nei giorni scorsi è formalmente scaduto il dpcm emanato il 14 luglio, ma è stato prorogato almeno fino a fine settimana quando dovrebbero essere emanate nuove misure. Attesa per le sorti di attività ancora chiuse come fiere e discoteche, mentre in giornata si è appreso che in Italia resterà l’obbligo di mascherina al chiuso fino al 15 agosto, con probabile proroga anche oltre questa data.

Bisognerà indossarla quindi al chiuso, sui mezzi di trasporti e in tutte quelle situazioni in cui è impossibile mantenere il distanziamento sociale. Restano esclusi dalla misura i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

Approfondisci:

Tutto sul coronavirus

Coronavirus: mascherine obbligatorie fino al 15 agosto, ma ci sarà proroga

Coronavirus, sperimentazione del vaccino in Italia: c’è l’ok dell’Aifa