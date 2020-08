Il mese di agosto comincia carico, questo lunedì che promette tante emozioni oggi in tv. Appuntamenti imperdibili come quello con Montalbano sulla Rai o la Gregoraci su Mediaset, ma anche tanto cinema, sia nostrano che a stelle e strisce.

Di seguito, canale per canale, raccontiamo tutta la programmazione tv di questo 3 agosto. Andiamo a scoprirla insieme.

Un nuovo mese con la Rai

La Rai comincia agosto alla grande, con fiction, miniserie e serie tv. Quelli della tv di Stato stasera sono tutti appuntamenti fissi: Il Giovane Montalbano, Hwaii Five-0 e Bodyguard.

Ma basta preamboli, è arrivato il momento di conoscere le succose anticipazioni che ci attendono questa sera.

Il giovane Montalbano

Su Rai 1 alle 21.25 come di consueto va in onda Il Giovane Montalbano, con Michele Riondino nei panni che sono stati quelli di Luca Zingaretti, prima di questo spin-off. Il Ladro Onesto, così si intitola la puntata, la quinta della seconda stagione, che vede il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri alle prese con nuovi delitti efferati e meno. Qui tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Serie e miniserie Rai

Su Rai 2, invece, alle 21.20 è il turno di un nuovo episodio della serie oltreoceano Hawaii Five-0.

L’episodio si intitola Mentori e Allievi, e stavolta vede Adam e McGarrett sulle tracce di un agente FBI scomparso da tempo. Al momento della scomparsa il federale era sotto copertura e avrebbe dovuto sposare la figlia del boss. Poco prima delle nozze e sparito nel nulla.

Ci stiamo ormai appassionando a Bodyguard, la miniserie in onda su Rai 3, questa sera alle 21.20, e giunta ormai alla sua quinta puntata.

Reyburn indagando sull’attentato al St Matthews scopre che l’ordigno non si trovava nella valigetta, ma sotto il palco. Infine sotto pressione Rob McDonald, consigliere speciale, dichiara e ammette di aver agito per incastrare la Montague.

Mediaset, cinema e spettacolo

Sulle reti Mediaset bisognerà dividersi tra cinema e spettacolo. Da un lato Pieraccioni, dall’altro Stallone che dovranno vedersela con Elisabetta Gregoraci. Approfondiamo:

Il cinema del lunedì

Su Rete 4, alle 21.25, sarà trasmesso il film del 1986 con Syvlester Stallone, Cobra. L’attore vestirà i panni di Cobra, ovvero il poliziotto Marion Corbetti esperto di terrorismo a Los Angeles.

Dovrà scortare la modella Ingrid interpretata Brigitte Nielsen che ha assistito a un delitto.

Invece Canale 5 gioca in casa, con cinema 100% italiano. Alle 21.20 andrà in onda il film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Il Pesce Innamorato del 1999. Pieraccioni è qui Arturo, un falegname che nel tempo libero scrive. All’ennesimo tentativo, l’autore dilettante, riesce a pubblicare un suo libro, che riscuote enorme successo. Nel suo tour per promuovere il libro conosce Matilde, un’avvenente ragazza con cui trascorrere una notte d’amore. Tempo dopo Matilde si presenterà da lui, ma non sarà da sola…

Battiti Live, la nuova edizione

E siamo giunti su Italia 1, dove alle 21.25, il lunedì sera va in onda Battiti Live.

Si tratta del secondo appuntamento di questa nuova edizione, condotta da Elisabetta Gregorarci e Alan Palmieri, pronti a presentare le hit più calde dell’estate da Elodie a Boombadash e Alessandra Amoroso.