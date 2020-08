Grande felicità in casa di Alessandro Di Battista: doppia festa in casa del politico e attivista italiano che oggi, senza nulla aggiungere, avrebbe ugualmente festeggiato il giorno del suo 42esimo compleanno. La gioia però si raddoppia e il regalo più bello glielo ha fatto la compagna Sahra Lahouasnia mettendo al mondo il piccolo Filippo, il loro secondogenito.

Il regalo di compleanno di Alessandro Di Battista: è nato il figlio Filippo

“È nato Filippo!” è il gaudio annuncio che fiocca in queste ore sul profilo social di Alessandro Di Battista che si è fatto immortalare al fianco della compagna a poche ore dalla nascita del loro secondo figlio.

“La mamma è stata mitica e sta benone“, scrive Di Battista sui social annuncio così la nascita del loro secondo figlio, il cui annuncio della gravidanza era arrivato nel marzo scorso. Nel pieno del lockdown la coppia aveva infatti condiviso su Instagram un tenerissimo video in cui si mostravano felici ed emozionati intenti a dare l’annuncio dell’arrivo di un fratellino (o sorellina, ancora non si sapeva) al primogenito Andrea.

Sahra e Alessandro Di Battista, lo scatto che annuncia la nascita del secondo figlio Filippo.

L’ironia social: “Ultima volta che festeggio un compleanno mio“

Nella recentissima fotografia pubblicata sui social dal politico si scorge Di Battista in tenuta da papà in sala parto, visibilmente emozionato mentre tende il mignolo al neonato Filippo, in braccio a mamma Sahra sorridente e felice dopo il parto, già in piena ripresa. “Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2 – scrive Di Battista – Un ottimo inizio direi! Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico. P.S.

Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto“. Sul finale un po’ di ironia: “Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio“, scrive Di Battista mentre nei commenti si agitano le congratulazioni da parte di amici, colleghi, conoscenti e del tutto sconosciuti.

