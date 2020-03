Alessandro Di Battista è in procinto di diventare di nuovo papà: dopo il piccolo Andrea, primogenito nato dalla relazione con la compagna Sahra nel 2017, ora pare che la coppia stia aspettando un altro maschietto. La notizia è arrivata tramite social da parte dei due genitori.

Gli annunci social

Lei ha mostrato il pancione, non ancora enorme ma già ben visibile, in una romantica foto su Instagram. Nell’immagine c’è anche il primogenito Andrea che sembra rivolto verso il fratellino ancora nella pancia. A corollario dell’immagine, la frase: “Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo. Ops we did it again!”.

Un palloncino azzurro

Il futuro papà-bis invece ha deciso di pubblicare un commovente video in cui mostra il modo in cui il piccolo Andrea ha scoperto il sesso del fratellino: insieme, il terzetto familiare ha fatto esplodere un palloncino azzurro contenente coriandoli azzurri che si sono sparsi per tutta la stanza, tra le urla divertite di piccolo e grandi. Un momento di grande gioia, insomma, condiviso anche con lo sterminato numero di fan che Di Battista conserva. Il suo commento all’evento è un po’ più scherzoso: “Anche una sera di qualche mese fa…siamo rimasti a casa! Ops we did it again…”. Il riferimento, ovviamente, è all’ordine restrittivo della zona rossa, che impone a tutti di “restare a casa”.

Guarda il video: