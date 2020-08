Antonella Clerici ha lanciato un appello per non dimenticare un giorno di grande dolore per l’Italia. La conduttrice ha scelto di condividere un pensiero particolarmente profondo e importante sul suo Instagram, in occasione dell’anniversario della strage di Bologna (datata 2 agosto 1980).

Antonella Clerici: “Non dobbiamo dimenticare“

Nel giorno del ricordo di una delle pagine più cruente della storia italiana, Antonella Clerici lancia il suo messaggio al popolo di Instagram. Il pensiero della conduttrice è un invito a non dimenticare l’orrore e le vittime della strage di Bologna di cui, il 2 agosto scorso, si è celebrato il 40° anniversario.

“Sono passati 40 anni ma quell’orologio sulle 10.25 è lì per ricordarci di non dimenticare #stragedibologna1980“. Così la presentatrice ricalca i contorni di un capitolo di dolore e misteri ancora irrisolti, e la cornice di un dramma che ha squarciato l’alba degli anni ’80 con un carico di sangue e paura ma anche di interrogativi.

Il post della conduttrice e la reazione dei follower

Le parole di Antonella Clerici accompagnano una foto storica di quel terribile momento, quell’orologio le cui lancette si sono fermate all’ora della strage, le 10.25, e divenuto una delle immagini simbolo di quella tragedia che non smette di scuotere le coscienze e la storia.

“Grazie di averlo ricordato“, le scrive un utente sui social, unendosi al coro di quanti hanno accolto con grande partecipazione il sentito messaggio della conduttrice.

Post di Antonella Clerici su Instagram – Fonte: Instagram/Antonella Clerici

Tra i commenti anche una testimonianza dolorosa di quel giorno di 40 anni fa, cristallizzata nel commento di un altro follower: “Mai dimenticheremo… Quel giorno avevo 12 anni, eravamo a Riccione e aspettavamo mia sorella che doveva arrivare in treno, passando proprio da lì… Lei è arrivata, non lo dimenticheremo mai“.

