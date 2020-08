Sembrava che fino a qualche tempo fa l’unica della cerchia di Giorgio Mastrota che non avrebbe partecipato al suo matrimonio sarebbe stata proprio la storica ex Natalia Estrada e invece, alla luce di quanto sta accadendo, pare che nemmeno Mastrota stesso vi parteciperà: annullato il matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez.

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez: salta il matrimonio

Era marzo del 2019 quando Giorgio Mastrota, il re delle televendite, e la sua compagna Floribeth hanno iniziato a pensare in maniera concreta al loro matrimonio. Ai tempi l’annuncio delle nozze tra i due era arrivato a mezzo televisivo in quel di Detto Fatto a Bianca Guaccero.

Ritrovata la serenità insieme alla costaricana, Mastrota aveva iniziato infatti a pensare al giorno più importante per loro che lo avrebbero portato ad aspettare la sua sposa, nel 2020, davanti all’altare.

Salta tutto per colpa del Coronavirus

Un eventualità però che sembra non si verificherà nei tempi previsti o almeno, entro quelli sperati dal volto della televisione. Il matrimonio tra Giorgio Mastrota e la sua Floribeth sembra di fatto saltato: nessuna maretta in vista però.

A spingere la coppia verso la decisione di annullare le nozze sarebbe stata l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. A confessarlo è lo stesso Mastrota a Di Più Tv, come riporta Gossip e Tv. Il matrimonio, inizialmente previsto a settembre, dovrà attendere di fatto nuova data per avere luogo: “Io e Flo non abbiamo fretta, vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso“.

In ogni caso, Natalia Estrada non ci sarà

Niente panico dunque, il matrimonio ci sarà eccome ma solo un po’ più avanti del previsto sul calendario, nessun colpo di scena.

Sulla riuscita del giorno perfetto, Mastrota non ha dubbi: “Sarà un giorno bellissimo“, ha infatti aggiunto ribadendo come al grande giorno in Comune, e non in Chiesa dove si era sposato precedentemente con la Estrada, parteciperà tutta la sua famiglia. Come dicevamo però, proprio la Estrada non sarà tra le persone invitate e questo era già chiaro ancora prima che le nozze venissero rimandate: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner“.

Approfondisci

Giorgio Mastrota di nuovo nonno: è nata la seconda figlia di Natalia

Gigi D’Alessio e Giorgio Mastrota nonni per la seconda volta: l’annuncio

Giorgio Mastrota, la frecciatina al veleno in diretta contro Amadeus