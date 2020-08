Anna Valle, riservatissima attrice, ha incantato i telespettatori con le sue interpretazioni in serie che continuano ad avere ascolti record, come Sorelle. A conquistare dell’attrice è la bellezza acqua e sapone e la semplicità con cui riesce a trasmettere emozioni al pubblico.

L’ex Miss Italia ’95 non ha mai mancato di seguire la sua passione, la recitazione, a teatro come sul piccolo schermo, dove ha incassato non poche soddisfazioni. Presto la vedremo anche in una nuova fiction su Canale 5.

Anna Valle: chi è l’ex reginetta di bellezza

Sguardo intenso e sorriso spesso enigmatico, Anna Valle è una vera e propria icona di bellezza a 45 anni.

Nata a Roma, si è trasferita a 13 anni in Sicilia con la madre e la sorella, dopo la separazione dei genitori. Al liceo classico ha scoperto la recitazione, partecipando alla commedia Lisistrata di Aristofane al Teatro greco di Siracusa.

Dopo il liceo si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza, ma interrompe gli studi dopo aver vinto Miss Italia nel 1995. Anna Valle ha raccontato di aver declinato la prima offerta di partecipare al concorso di bellezza con la fascia di Miss Sicilia, accogliendo solo la seconda volta l’opportunità.

All’epoca lavorava nel negozio di abbigliamento della madre, ma la sua vocazione era la recitazione.

I successi e la passione per la recitazione

Dopo l’esperienza di miss, Anna Valle ha intrapreso la sua strada nel mondo dello spettacolo. Dopo gli studi in recitazione a Roma, nel 1999 interpreta Paola nella fiction Commesse insieme ad altre note colleghe, come Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e Veronica Pivetti.

La serie segna il successo sul piccolo schermo, confermato da altri sceneggiati come Cuore, Per amore, Callas e Onassis, Nebbie e delitti.

Il 2005 segna il suo ritorno al primo amore, il teatro, ma Anna Valle continua a girare all’estero. In Germania prende parte alla fiction fantascientifica Aeon – Countdown im All.

Il grande successo lo ha con la miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda, trasmessa nel 2011 su Rai 1. Altre soddisfazioni arrivano con Un amore e una vendetta su Canale 5, insieme ad Alessandro Preziosi.

Vita privata e progetti futuri

L’attrice ora si prepara a una nuova avventura con la fiction Luce dei tuoi occhi, con a fianco Giuseppe Zeno, che vedremo sempre sul canale Mediaset.

Anna Valle interpreterà un’étoile con un passato misterioso che scopre che la figlia, anche lei ballerina, è ancora viva.

Poco si sa della vita privata dell’attrice, sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore vicentino. La coppia ha 2 figli, Ginevra, nata nel 2008, e Leonardo, nato nel 2013.

