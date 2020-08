“Ti prego non dirmi che sei tornata con Pietro” è una delle frasi che più si rintraccia tra i commenti al di sotto delle ultime fotografie postate su Instagram da Antonella Elia. Una frase diventata un must quasi da poterne ricavare il titolo di un film. Eppure, a riprova che c’è stato un seguito tra la Elia e Pietro Delle Piane dopo la demolente partecipazione a Temptation Island, ci sarebbero alcuni scatti della coppia al mare ma i musi sono lunghi, molto lunghi.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: insieme al mare dopo il falò

La loro vita di coppia, a livello social, si è fermata una settimana fa.

Dal condannabile “Elia Elia mo me te magno” ad essere del tutto risucchiati da un vortice di critiche, è bastato un attimo. Il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island si è rivelato essere uno dei più deludenti con un finale sconcertante tra perdoni impossibili, cattiverie e amarezza. Se però da quel falò la coppia si era alzata scoppiata, a distanza di tempo e settimane sembra proprio che la Elia abbia fatto dietrofront.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane al mare dopo Temptation Island. Fonte: Chi Magazine

Sole, mare e musi lunghi: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati?

Quel finale aperto dopo la manifesta incapacità di poter perdonare Pietro Delle Piane per le angherie subite, non è piaciuto al pubblico che chiedeva una rottura netta nel nome di una sana relazione. Eppure gli scatti che filtrano ora sembrano rivelare l’esatto opposto: i paparazzi di Chi colpiscono ancora e li beccano insieme al mare. Era un addio?

Non era un addio? Antonella Elia lo ha perdonato? Gli scatti che li immortalano insieme sembrano far credere che per quanto la Elia possa essere titubante o avere reticenze nei confronti di Pietro Delle Piane, la coppia sia ancora in piedi.

Se alla Elia dovessero bastare o servire i commenti del pubblico per decidere, non ci sarebbero dubbi per citare uno dei tanti utenti di Instagram: “Non ci deludere, lascia perdere quell’uomo. Chi ti ama non parla così“.

