Ultimissimo appuntamento con Temptation Island e sono ancora numerosi i nodi da sciogliere. A cominciare dal falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, lasciato in sospeso nella puntata precedente. In apertura di puntata arriva la loro scelta: l’attore vorrebbe uscire insieme alla Elia, ma lei è di tutt’altro avviso e opta per imboccare strade separate.

Antonella e Pietro: confronto infuocato

La finalissima di Temptation Island si apre con un conto rimasto in sospeso, quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nella puntata precedente i due hanno dato vita ad un accesissimo falò di confronto, in cui non si sono risparmiati forti critiche.

Al centro della crisi l’ingombrante figura di Fabiano, ex della showgirl, e il drastico cambiamento dell’attore che non ha risparmiato alla fidanzata forti critiche. Dal canto suo, Antonella Elia ha provato ribrezzo per gli atteggiamenti di Delle Piane, arrivando a definirlo un “mostro”. Durante il falò di confronto il clima è incandescente, soprattutto quando i due visionano le immagini di lui che ammette di aver baciato una tentatrice. “L’hai baciata, sei una me**a“, il secco commento della Elia, che continua: “Sei un maiale, brutto porco schifoso.

Come fai a non ricordarti se hai dato un bacio a una?“. La conduttrice lancia poi uno schiaffo al compagno, in segno di totale ribrezzo per l’atteggiamento da lui messo in atto.

“Mi hai offeso profondamente“

La situazione è irreparabile e lo sfogo di Antonella Elia lo testimonia: “Io non gli credo. Io ok ho sbagliato, ma lui me ne ha dette di ogni, tipo che tra dieci anni andrò in una casa di riposo. Tu sei una me**a Pietro, perché tocchi tette e cu*i delle donne altrui.

Mi hai offeso così profondamente, mi hai fatto sentire vecchia, brutta, arida. Io non voglio più te e non voglio più nessun uomo, perché tu sei una vergogna e io voglio tutelarmi. Sei uno scandalo, una vergogna. Io con i miei amici non facevo nessun tipo di battuta sconcia. Non mi rivolgere più la parola io non ti voglio più vedere per il resto della mia vita“.

La coppia prende strade separate

Pietro Delle Piane prova a giustificare il suo comportamento: “Se ho detto tutte quelle cose è solo perché ho innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo“.

Ma la showgirl è irremovibile: “Tu perdi il controllo e io non tollero che il mio uomo perdi il controllo: quando imparerai ad averlo, richiamami. Sei diventato un demonio e mi hai detto delle cose terribili“. Alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, l’attore risponde: “La mia risposta è che vorrei andare via con lei“. Ma di tutt’altro avviso è la Elia: “Decido di tornare a casa sola: Pietro non ti amo più. Anzi, ti amo ma mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare a casa con te mi faccio monaca“.

L’attore si fa insistente, non vuole pensare alla possibilità di perderla per sempre: “Ti prego, usciamo insieme“. Ma la scelta è fatta e Antonella Elia su questo è convintissima: “Non posso, mi dispiace“.

Approfondisci

TUTTO su Temptation Island

Temptation Island, falò di confronto incandescente tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Temptation Island, Antonella Elia schifata dalle frasi di Pietro: “È diventato un mostro”