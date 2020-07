Dopo il sorprendente esito del confronto tra Annamaria e Antonio, nella quinta e penultima puntata di Temptation Island si è approfondita ancora di più la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, come anticipato da Bisciglia, sono arrivati al falò di confronto. Decisivo il comportamento di Pietro e il presunto bacio con cui avrebbe tradito Antonella. Molti però i dubbi: per qualcuno è tutto preparato.

Antonella Elia,

Chiamata nel Pinnettu a inizio puntata, Antonella ha visto di nuovo Pietro molto vicino alla single Beatrice. Più che corteggiarla, l’attore si è lasciato andare a certe frasi di cattivo gusto sulla sua vita: “Persone piena di problematiche e insicurezze, non riesce a decidere che fare nella vita.

Se non è maturata fino adesso rimarrà sempre adolescente” ha detto Pietro.

Antonella ha guardato tutto, trattenendo le lacrime anche quando l’ha sentito dire: “Mi sembra di avere due figli, non una donna con la quale condividere la vita“. Poi la frase finale: “Quando mi vedrà crollerà e si scioglierà, come sempre“, alla quale Manila Nazzaro ha risposto “Ricordatele queste parole. Vomito“. “È diventato un mostro, oppure lo è sempre stato” il commento della Elia.

Le immagini che hanno shockato Antonella Elia

All’ultimo falò delle fidanzate, Bisciglia ha mostrato altre immagini ad Antonella Elia. Qui Pietro si lamenta di una presunta irriconoscenza della compagna: “Invece di dirmi ‘porca tro*a mi hai salvato la vita‘ che è uscita dalla Casa che non sapeva fare la spesa, guidare la macchina…” ha detto mentre parlava con Lorenzo Amoruso. Alla single Beatrice invece ha detto che Antonella Elia “ha solo me, se perde me è finita“.

Pietro ha poi calcato ancora la mano: “È destinata a finire da sola.

È una donna che subisce le azioni degli altri. Si lascia trasportare, è una comparsa nella sua vita“. L’attore ha continuato a divulgare dettagli intimi della Elia, come quando piangeva perché spaventata dal non aver lasciato un segno con la sua carriera. “È lei che tra dieci anni si deve preoccupare se finisce in una casa di riposo, non io“ ha detto Pietro, con una risatina.

A questi video, la Elia ha reagito inizialmente cercando delle colpe nel suo atteggiamento, specie quando ha parlato dell’ex Fabiano.

Ma l’aggressione l’ha scossa molto: “Si dedica del tutto a insultarmi“.

La rabbia di Manila Nazzaro

Se la Elia è scossa, ci pensa la Nazzaro a reagire duramente: “Smettila di darti colpe. Non può buttarti tutto questo veleno addosso: reagisci!”. E sulla prospettiva di stare insieme altri anni, la Manila aggiunge: “Hai un cespuglio di corna in testa“. Particolarmente attaccata è la frase sulla casa di riposo, giudicata di tremendo cattivo gusto da dire ad una donna, ancor più ad una compagna amata.

“È un uomo arido, un uomo che parla così non è capace di amare nessuno: tu devi voler bene a te.

Il bacio è l’ultima delle cose, queste cose qui son peggio che tradirti fisicamente con una donna” aggiunge l’ex Miss Italia.

Dall’altra parte: il falò di Pietro Delle Piane

“Sono sereno e tranquillo, non vedo l’ora di incontrare Antonella” è la frase di Pietro al falò dei fidanzati. Lui, però, non aveva alcun video di Antonella da vedere. Il narratore Bisciglia però annuncia che è tutto pronto per il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro, e già si preannuncia infuocato.

