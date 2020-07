Antonio Zequila a ruota libera dissotterra l’ascia di guerra nei confronti di Antonella Elia con la quale i rapporti già non furono proprio idilliaci in quel del Grande Fratello Vip. Adesso Zequila però torna a parlare della Elia facendo riferimento alla sua partecitetepazione a Temptation Island, dove si trova insieme al compagno Pietro Delle Piane. Su di loro l’opinione di Zequila è molto chiara e non si discosta troppo da quanto già reso manifesto da Karina Cascella.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non convincono: le accuse

Un Temptation Island che a tratti potrebbe sembrare un Inception Island.

Il bacio tra Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice, di cui non si hanno prove perché avvenuto in uno dei pochissimi luoghi “ciechi” del resort, potrebbe essere in realtà finzione per pura strategia volta a far ingelosire la Elia. Un bacio dunque non vero che viene però avvolto ora dalle voci esterne al programma che per finto non prende solamente il bacio e le provocazioni di Delle Piane, ma la coppia stessa. Se per Karina Cascella, storica opinionista televisiva, la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane sarebbe d’accordo su cosa fare e come farlo all’interno del programma, per Antonio Zequila ci sarebbe un vero e proprio copione scritto.

Zequila durissimo contro Antonella Elia: “Non ha nessuno“

Proprio Zequila infatti, parlando di Delle Piane e Antonella Elia, non ha indugiato ad esprimere la propria opinione sulla coppia a Nuovo Tv: “Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi – irrompe Zequila chiosando sulla Elia – Con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura che fa indubbiamente bene agli ascolti“.

Per Zequila dunque la coppia avrebbe studiato ad arte una parte usandosi a vicenda pur di attirare l’attenzione su di sé in vista di quello che potrebbe essere il futuro: “Si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno“. Parole non proprio leggerissime che fanno ora da contorno a quella che verrà trasmessa stasera, la penultima puntata di Temptation Island.

