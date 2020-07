La penultima puntata di Temptation Island si è aperta col botto: Annamaria e Antonio erano finiti al falò di confronto, ma anche le altre coppie hanno avuto i loro momenti di crisi. A partire dall’affaire tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sul cui tradimento girano voci che fosse tutto preparato. Proprio loro sono tra le coppie finite davanti al falò nella quinta e penultima puntata di Temptation Island.

Il falò di Annamaria e Antonio

Dopo gli atteggiamenti di Antonio, molto vicino alla single Ilaria, Annamaria ha chiesto il falò di confronto.

Troppe le effusioni e quelli che per la donna sono dubbi sul loro amore. Sentita tradita la fiducia, è stato chiesto il confronto: “Hai fatto il porco 2 settimane” ha detto ad Antonio, tra le lacrime. La nuova puntata si è aperta proprio con la conclusione della loro vicenda.

I due hanno visto insieme i video incriminati, con Antonio che ha provato a giustificarsi delle volte in cui l’ha definita ex ed è stato decisamente vicino a Ilaria. “Culo e tette e non ci hai visto più” dice Annamaria guardando il video.

“Mi sono messo in gioco” ribatte lui. Anche lo stesso Bisciglia sottolinea però che ad Annamaria stava bene lo scherzo e il gioco, ma non la complicità con una sola persona, la single Ilaria.

Annamaria e Antonio, la decisione finale

“Io in Anna ho trovato la perfezione” è stata una delle frasi forti di Antonio per cercare di convincere la fidanzata. “Ma se avessi visto me fare queste cose?” le ha chiesto anche Annamaria, e Antonio ha risposto: “In due anni e mezzo non mi ha mai dato modo di essere geloso, non so come avrei reagito“.

“Non sono fatta come te“, ha ribadito Annamaria.

Dopo le tante immagini, è arrivato però il verdetto finale. “Avrei voluto si fosse reso conto di queste cose prima. Ci ho creduto, fuori, sempre: ma ho visto veramente tanto” ha detto Annamaria in lacrime. “Lui mi dovrebbe lasciare andare“, un’altra frase drammatica. Poi però il colpo di scena: Annamaria ha deciso di non lasciare Antonio e di uscire insieme dal resort: “Sono ancora innamorata: usciamo insieme“.

Si tratta della seconda coppia che esce dal programma insieme, al contrario della tormentata storia di Ciavy e Valeria.

Un finale simile a quello della prima coppia che ha lasciato il programma, Sofia e Alessandro.

