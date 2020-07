Terzo appuntamento con Temptation Island e anche questa sera non mancano sorprese e colpi di scena. Dopo il falò di confronto fra Sofia e Alessandro, una seconda coppia è vicinissima a rincontrarsi per prendere la decisione definitiva. Stiamo parlando di Valeria e Ciavy, una delle coppie più discusse di questa edizione.

Valeria e Ciavy a un bivio

Siamo nel vivo di questa edizione di Temptation Island e, a poche puntate dalla fine, sono ancora tanti i dubbi da sciogliere. Nella scorsa puntata la prima coppia ha deciso di abbandonare il programma insieme. Sofia e Alessandro, al falò di confronto, hanno infatti deciso di concedersi una seconda possibilità dopo le incomprensioni che hanno più volte minato la loro relazione.

Ma un nuovo imminente confronto potrebbe presto mischiare le carte in tavola: questa volta a ritrovarsi dopo pochi giorni di lontananza potrebbero essere Ciavy e Valeria. Lui è entrato nel programma con gran voglia di mettersi in gioco e con la consapevolezza di non essere pienamente convinto del suo amore per Valeria. Lei, scossa dalle sue dichiarazioni e dai dubbi che ha sollevato sulla loro storia, ha trovato conforto nel tentatore Alessandro.

Ma, da semplici attimi di confidenze, la complicità fra i due si è fatta sempre più manifesta e ha portato ad una serie di effusioni non indifferenti.

Ciavy richiede il falò di confronto

Valeria in apertura di puntata viene convocata nel Pinnettu per visionare alcune immagini del fidanzato. Nel video si vede Ciavy avvicinarsi ad alcune single, fra balletti, massaggini e spogliarelli. “Schifo, sta uscendo fuori il Ciavy. Se vuole la guerra, guerra sia“, commenta amareggiata la ragazza, che si rifugia nel tentatore Alessandro per sfogarsi.

Ma anche per Ciavy è tempo di Pinnettu. Nel video si vedono Valeria e Alessandro prima litigare per poi riappacificarsi. Ma nelle immagini che Ciavy successivamente vede al falò dei fidanzati, i due sono sempre più vicini e l’attrazione diventa fatale. Amaro il commento del ragazzo: “C’è un po’ di falsità. Lei sbaglia e poi dice di cercare di aggiustare le cose. Sbaglia e chiede scusa. Ma dopo il pianto di coccodrillo è troppo semplice“. In più immagini c’è stato un bacio sfiorato tra Valeria e Alessandro, segno che il feeling è alle stelle.

“Voglio parlarci adesso, chiedendo il confronto“, la decisione di Ciavy. Il ragazzo vuole vederci chiaro e avere subito un confronto con la fidanzata.

Volano parole pesanti

Valeria, avvertita da Filippo Bisciglia della decisione del fidanzato, accetta il confronto dopo numerosi dubbi. La ragazza raggiunge Ciavy al falò e inizia un confronto accesissimo. A cominciare è lui: “Tu hai fatto schifo. La dignità di donna, dove ce l’hai? Hai fatto una grande figura di m***a che non si può spiegare. Vieni qua innamorata, e poi dopo un giorno e mezzo lo prendi e lo abbracci. Ti sei presentata in un modo sbagliato.

Sei piccola“. Arriva pronta la replica di Valeria: “Io prima di entrare qui ero stra-convinta di amarti, ma in 4 anni mi hai trattata come uno zerbino. Sono 2 anni che mi rinchiudi in casa e non mi fai fare nulla, mi tratti come una maggiordoma. Tu mi hai annullato, io adesso ho riscoperto la persona che io ero“. La risposta di Ciavy è secca e fa venire i brividi: “Sì ti ho segregata, ma guarda cosa fai sennò“. I toni accesissimi costringono Filippo Bisciglia ad intervenire per sedare gli animi. Il conduttore si siede accanto a loro e invita Ciavy a far parlare la fidanzata, al fine di evitare di parlarsi uno sopra all’altra.

Il confronto è agguerritissimo e la situazione sembra irreparabile. Sino alla decisione definitiva: Valeria e Ciavy si dicono addio e abbandonano il programma separati.

