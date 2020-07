Le coppie di Temptation Island approdano su Canale 5 nella seconda puntata del popolare docu-reality dell’estate. In questo secondo appuntamento si affrontano le crisi di diverse coppie, a cominciare da quella composta da Valeria e Ciavy. La ragazza è sempre più vicina al tentatore Alessandro: le loro labbra si sfiorano a testimonianza di una complicità sempre più evidente.

Valeria sempre più presa da Alessandro

A tenere banco è anche la tormentata storia d’amore tra Ciavy e Valeria. La ragazza è sempre più vicina al tentatore Alessandro, con il quale ha instaurato un rapporto di complicità, sguardi e sorrisi.

Anche il ragazzo è parecchio preso, tanto da averle organizzato una merenda in spiaggia. Durante questo ‘appuntamento’, Valeria si lascia andare ad alcune confessioni: “È da troppo tempo che non ricevo sorprese. Sto capendo tante cose. Io solo al pensiero di tornare alla mia quotidianità, mi viene l’ansia. Io entrando qui, al pensiero che un altro uomo mi potesse toccare mi dava fastidio. Invece tra le tue braccia sto proprio bene. Forse c’è qualcosa dentro di me che sta cambiando“. E, riferendosi al fidanzato Ciavy, afferma: “Se dovessi vederlo arrivare ora, non so sarei felice di rivederlo o no“.

La reazione di Ciavy: “Manca il rispetto“

Ma la situazione si fa più scottante quando, l’uno accanto all’altra, avvicinano le loro bocche, sfiorandole soltanto. Baci sfiorati, baci sulla guancia, ma nessun vero e proprio bacio. Quanto basta, però, per rendersi conto che il feeling tra i due è sempre più evidente. A seguire Valeria poggia la testa sulla spalla di Alessandro e rimangono a chiacchierare, tra un sorriso e l’altro.

Ciavy, che durante un falò sta osservando queste immagini, sbotta: “Un controsenso.

Capita a tutte le coppie di avere qualche attenzione in meno. Ma manca il rispetto: voglio vedere fino a che punto arriva e poi dirle che, forse, chi sta dalla parte della ragione sono io“.