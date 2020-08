Nel mercoledì d’estate ormai ci sono appuntamenti consolidati, come Superquark e Sorelle, ma oggi in tv troviamo anche qualche novità come il ritorno di #CR4, fortunato talk-show di Piero Chiambretti.

Andiamo con ordine però, perché la programmazione e ricca e non vediamo l’ora di scoprirla. Ecco di seguito, dunque, tutte le anticipazioni che ci attendono sulle reti Rai e Mediaset.

Il mercoledì di casa Rai

La Rai gioca carte vincenti come Piero Angela o una serie storica e ormai acclamata come Squadra Speciale Cobra 11. Eppure si concede anche un “fuori menù” con il cinema di Rai 3.

Vediamo canale canale per canale di cosa stiamo parlando.

Superquark, un asso del palinsesto

Su Rai 1 alle 21.25 abbiamo, come ormai da diverse settimane, uno dei format condotti da Piero Angela più amati di sempre, Superquark. Il noto divulgatore stavolta ci porterà in viaggio dalla misteriosa e affascinante Israele ai ghiacciai di del Karakorum, passando per le meraviglie dell’Australia.

Le storie Rai

Ma in questo mercoledì mamma Rai ci racconta anche tante storie, a partire dai 2 episodi di Squadra Speciale Cobra 11, in onda su Rai 2 alle 21.20 Nel primo, dal titolo I Guardiani di Engonia si affronta il misterioso rapimento di una donna, scomparsa in un castello nel bel mezzo di un gioco di ruolo.

Ma i sequestratori hanno in mente qualcosa di molto più grosso. Ad indagare ci sono Semir e Paul, che si introducono tra i concorrenti, indossando anche loro costumi d’epoca, per questo gioco dalle sfumature storiche, medioevali. Il secondo si intitola Senso di Colpa, in cui una donna, amica del fratello di Semir, Kemal, viene ferita da un sicario finendo in gravi condizioni.

Semir è emotivamente coinvolto e comincia ad indagare insieme a Paul.

Infine su Rai 3, la storia è di matrice cinematografica con una prima visione tv: A Fragile Bond – Un Fragile Legame, film drammatico del 2019. Due coniugi francesi, due figlie, una biologica, l’altra adottata e di origine etiope. La famiglia all’apparenza serena sarà costretta ad affrontare difficili problematiche quando Mina, la figlia adottata, comincia a presentare alcuni strani cambiamenti.

Cosa abbiamo in Mediaset

Mediaset ci offre invece spettacolo, dibattito, ma anche i titoli più appassionanti del momento, come Sorelle e Chicago Fire.

Ecco le anticipazioni nel dettaglio.

Il ritorno di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti si prepara a prendere in mano le redini del programma sportivo Tiki Taka, sostituendo così Pierluigi Pardo. Questo non accadrà prima della prossima stagione, televisiva e sportiva. Nel frattempo il nostro Chiambretti, dopo l’ultimo difficile anno in cui ha perduto la madre per Covid-19, “torna” con il meglio del suo #CR4. Il format che ripercorre tutti i momenti più salienti della trasmissione si chiama #CR4 Remix e andrà in onda il mercoledì alle 21.25, ovviamente su Rete 4.

Appuntamenti “seriali” di Mediaset

Intanto su Canale 5, alle 21.20 una nuova puntata del telefilm turco che sta coinvolgendo sempre più spettatori, Sorelle. Nell’episodio di questa settimana vedremo l’incontro tra Cahide e Cemal. Ne scoppia un’accesa discussione che si conclude con le minacce di lui, pronto a rendere la vita di Ipek un inferno. Cemal però riuscirà a salvare Azra dal suo aguzzino Okan.

Infine su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda un nuovo appuntamento con Chicago Fire, dal titolo Sotto Copertura. In questa puntata il sergente Voight sospetta che ci sia qualcuno tra i vigili del fuoco coinvolti in alcune rapine.

Per questo si rivolge alla caserma di Bodem. Cruz viene scelto come infiltrato.