Piero Chiambretti è uno dei personaggi dello spettacolo che ha vissuto più da vicino l’emergenza coronavirus. Duramente colpito dal coronavirus, a cui è risultato positivo nel mese di marzo, ha perso la madre a 83 anni, dopo che anche lei è stata colpita dal covid-19. Momenti durissimi, ma ora il conduttore si prepara a tornare in televisione.

Piero Chiambretti torna a lavoro

Piero Chiambretti nelle scorse settimane si era visto costretto a smentire il suo addio alla tv, il conduttore infatti tornerà alla guida di Tiki Taka, la nota trasmissione di Italia 1 dedicata al calcio e condotta, negli scorsi anni, da Pierluigi Pardo.

A Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore a raccontato cosa si prova a tornare a lavoro dopo un periodo così difficile: “Lavorare è una cura, una grande medicina“.

E ancora: “Tiki Taka per me è una ripartenza, un ritorno per quanto possibile alla normalità. Ma la malattia ha stravolto la mia esistenza, è cambiata la scala delle mie priorità. La morte di una madre è la fine di un film“.

La morte della madre

La storia di quei difficili giorni dopo il tampone positivo è ormai nota.

Mentre si trovava in ospedale, a combattere il virus, ha dovuto dire addio alla madre, Felicita, che aveva 83 anni. Scrittrice, poetessa e autrice di canzoni, era risultata positiva al Covid-19 e ricoverata all’ospedale Maurizio di Torino. “Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento, nella vita familiare e professionale. C’era sempre lei dietro di me, era una donna intelligente, una poetessa, era speciale“, racconta.

“Dopo aver guardato la morte negli occhi, tutto diventa relativo. Ora non mi preoccuperei più di un flop, di una critica pesante.

Mi sono rafforzato. Non so se cambierà il mio modo di fare tv: devo aspettare che si accenda la luce della telecamera. Magari sarò quello di sempre. Oppure no, ma ne uscirò comunque arricchito“, ha concluso.

