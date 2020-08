Spuntano nuovi retroscena sulla vita di coppia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. A Ogni Mattina è intervenuto Giovanni Ciacci, esperto di gossip e molto vicino alla coppia, sulla quale ha raccontato dettagli inediti. A cominciare dal rapporto fra la showgirl e la ex moglie del cantautore, Romina Power. “Do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso“, il commento di Ciacci.

Giovanni Ciacci premia Loredana Lecciso

Fra gli ospiti annunciati della puntata del 4 agosto di Ogni Mattina, il programma condotto ogni giorno su Tv8 da Adriana Volpe e Alessio Viola, spicca anche Giovanni Ciacci.

Esperto di gossip, moda e tendenze del periodo, ha voluto rivelare alcune chicche ai telespettatori del programma su una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ciacci è molto vicino alla coppia che risiede a Cellino San Marco, così come è a conoscenza delle dinamiche che intercorrono fra il cantautore, la showgirl e… Romina Power. Il costumista ha voluto elogiare Loredana Lecciso per la pazienza con cui quotidianamente vive la sua vita al fianco di Al Bano, pur avendo l’ingombrante figura della Power alle spalle.

“E comunque io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso, è faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle“, il suo commento.

“Dormono in casa insieme“

Ma Giovanni Ciacci si è spinto oltre e ha voluto mettere un punto ad una spinosa questione che ha più volte messo la coppia al centro del gossip. Secondo l’opinionista, Al Bano e Loredana Lecciso dormirebbero insieme in un unico letto e non separati, come molti pensano: “Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato.

Dormono in casa insieme“. Una dichiarazione che fuga dunque ogni dubbio sulla stabilità della coppia e sulla reale forza del loro amore. Dopo numerosi alti e bassi che hanno portato in passato a continui allontanamenti, questa volta il cantautore e la Lecciso vogliono fare sul serio. La coppia riparte da Cellino San Marco dove, giorno dopo giorno, vogliono costruire il loro amore.

