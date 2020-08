Barbara d’Urso ha condiviso il suo dolore sui social, con un’immagine straziante accompagnata da un breve commento: “Oggi il mio cuore è spezzato“. Immediata la reazione dei follower, tra chi sposa il suo gesto e chi, invece, la accusa di superficialità.

Il dolore di Barbara d’Urso: “Il mio cuore è spezzato”

Il dolore di Barbara d’Urso corre sui social, con un post in cui la conduttrice esprime i suoi sentimenti a margine delle terribili esplosioni che hanno dilaniato il cuore di Beirut.

La conduttrice ha scelto di condividere una delle immagini simbolo della tragedia consumatasi nel porto della capitale libanese (in cui sono rimasti coinvolti anche militari italiani), accompagnando lo scatto con un breve commento: “Oggi il mio cuore è spezzato.

#Beirut“.

Le reazioni al post della conduttrice di Live

Tantissimi i commenti in reazione al post pubblicato dalla conduttrice di Live e Pomeriggio Cinque, e non sono mancate critiche per quanto da lei espresso sul dramma di Beirut.

Oltre ai messaggi in accordo con la sua scelta di condividere il suo dolore, infatti, tanti hanno attaccato frontalmente la d’Urso accusandola di superficialità o, peggio, di menefreghismo.

“Posso immaginare quanto ti dispiaccia. Eddai che, tra un paio d’ore, ti riprenderai con i tuoi artistici selfie“, scrive un utente, seguito a ruota da altre velenose opinioni: “Lei si spezza ma fra un’ora è come prima“, “È una delle rare volte, se non l’unica che posti simili contenuti! Non mi commuovi per niente, chissà perché...”.

I fan della conduttrice la difendono: “Ma io dico una cosa se non credete o vi sta antipatica non seguitela, ma sempre con questi brutti insulti passate voi per brutte persone“, “Capisco che vi sta antipatica, ma non per questo dovete insultarla sempre per ogni cosa che fa.

Cosa ne sapete di lei? La conoscete per dire che è falsa e non prova sentimenti? Prima di sputare veleno, fatevi un esame di coscienza e vedrete che anche la vostra anima non è cosi pulita come volete far credere. Siete solo bravi a fare i leoni da tastiera…“.

