Alessia Logli, 19 anni, ha vinto una fascia da miss, arrivando finalista a un concorso di bellezza online. La figlia di Roberta Ragusa festeggia questo importante risultato e sogna una carriera nel mondo della moda. Alessia, per quanto riguarda la condanna per omicidio ad Antonio Logli, continua a sostenere l’innocenza del padre, così come il fratello Daniele.

Alessia Logli vince il titolo di miss

È diventata “Miss Grand Prix on the web” Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. La 19enne si è raccontata a Il Messaggero, parlando di un successo di cui la madre sarebbe stata fiera.

La modella ha spiegato che Roberta Ragusa, scomparsa nel 2012, “sarebbe stata felice del titolo che ho conquistato. Mi sosteneva ogni giorno“.

I progetti per il futuro

“Mamma mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. Entrare nel mondo della moda sarebbe quasi portare avanti quel gioco“, racconta, confessando che vorrebbe “cercare un lavoro nella moda, vedere che proposte arriveranno dopo la fascia“.

Alessia Logli è però decisa a continuare gli studi: “Farò l’università. Credo che mi iscriverò alla facoltà di Economia, mi interessa il management e comunque è un tipo di studi che offre tanti sbocchi“.

La condanna di Antonio Logli

Alessia continua a sostenere l’innocenza del padre, Antonio Logli, condannato in Cassazione a 20 anni per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Roberta Ragusa. Recentemente, lei e il fratello Daniele sono stati accusati di essere stati “plagiati” dall’uomo nella trasmissione Quarto Grado, a cui hanno risposto smentendo con decisione.

Alessia Logli continua comunque a ricordare la madre e recentemente ha mostrato un tatuaggio che le ha dedicato. La parola “Roberta” con un piccolo cuore, che la 19enne ha commentato così: “Una mamma ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi.

Ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po’ come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me“.