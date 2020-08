“Ultimi giorni” di vacanza per Barbara d’Urso, che continua ad incantare i fan con foto mozzafiato di paesaggi e di momenti di relax in piscina. La conduttrice più amata d’Italia ha annunciato il giorno in cui tornare in onda con Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso torna in tv

Pomeriggio Cinque scalda i motori, la prima puntata andrà in onda il 7 settembre. A dirlo ai fan è stata la stessa Barbara d’Urso che ha ricondiviso un post di un suo fan club. Carmelita, ancora in vacanza, non sta più nella pelle e sembra più carica che mai per il grande rientro della stagione post Covid-19.

Barbara d’Urso annuncia la data del grande ritorno di Pomeriggio Cinque

Un mese dunque, prima di rivedere sul piccolo schermo le storie di tutti i giorni, gli ospiti, gli approfondimenti del programma di punta del pomeriggio di Mediaset. A seguire torneranno in onda anche Domenica Live e Live- Non è la d’Urso, programmi attesissimi dal pubblico.

Ultimi giorni di vacanza per Barbara d’Urso

A bordo piscina con un bikini da urlo, immersa in acqua, in spiaggia al tramonto, oppure con in mano un buon calice di vino, così Barbra d’Urso continua con la sua vacanza in Toscana.

Barbara d’Urso in spiaggia versione “bagnina” al tramonto

In uno scatto recentissimo la conduttrice in mise da bagnina ha scatenato i fan, raggiungendo quasi 20mila like. E, se finalmente la stakanovista Lady Cologno si è fermata per riposare, non manca però di mantenersi in forma con lunghe corse in campagna.

Barbara d’Urso runner sorridente in campagna

Approfondisci:

Tutto su Barbara d’Urso

Barbara d’Urso in preda al dolore: “Il mio cuore è spezzato”

Barbara d’Urso e Renzo Rosso: la “strana coppia” pizzicata a Venezia

Denuncia di Barbara D’Urso a Naike Rivelli, il motivo: “Voci di corridoio su un amante a Mediaset”