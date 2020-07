Barbara D’Urso torna nel mirino del gossip per alcune foto postate sul suo profilo Instagram. Dopo la bizzarra paparazzata in laguna, nonché la denuncia a Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, sembra proprio che la conduttrice Mediaset cavalchi l’onda del “qualunque cosa, purché se ne parli”. Anche se di certo, ora i satelliti della curiosità che ruotano intorno a lei riguardano la sua perfetta forma fisica. Su cui non mancano commenti di fan ed haters.

Barbara D’Urso e quelle gambe così atletiche

Tra gli ultimi scatti che la conduttrice ha messo a disposizione di follower e non, c’è una foto che la ritrae in barca.

Mentre si gode il sole seduta, con un vestito bianco candido, spuntano le sue gambe mozzafiato: lunghe e atletiche, ancora da capogiro. Barbara D’Urso, infatti, si allena a più non posso per mantenersi in forma. In cima alla lista delle sue attività fisiche vi è la danza classica, a cui, in netto contrasto, pare aver affiancato la boxe. Grazia e vigore dunque: un mix riuscito. A corredare la foto c’è la descrizione: “Ricordi di Venezia”. L’hashtag #friends sembra mettere a tacere le voci sulla presunta fiamma d’amore tra lei e l’imprenditore Renzo Rosso, paparazzati proprio in una delle città più romantiche al mondo.

Mozzafiato anche in costume

Attiva non solo nell’allenamento ma anche a colpi di post su Instagram, spesso Barbara D’Urso regala qualche scatto inedito. Versioni di sé, che magari arrivano dal passato. Come nel caso della foto amarcord con l’hashtag #ricordi. Qui la conduttrice Mediaset indossa un costume rosso vivo e si presta ai fan in tutta la sua statuaria bellezza.

Come per altre foto, molti sono i commenti ammirati da parte dei follower. “Sei perfetta” dice qualcuno, “Ci vuole coraggio a dire che è brutta”, chiosa un altro. Non mancano, certo, tanti commenti più acidi. Haters che ricordano alla conduttrice la sua età e non apprezzano i suoi tuffi nel passato. Perché “oltre alle gambe c’è di più”, per dirla alla maniera pop degli anni ’90.